Muğla'da Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projeleri kapsamında 7 bin fidan dağıtıldı

Muğla'da Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projeleri (TAKEP) çerçevesinde boş, nadasa bırakılan alanlarda bitkisel üretimi artırmak amacıyla 7 bin fidan dağıtıldı. Dağıtım törenine Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, İl Müdürlüğü yetkilileri ve üreticiler katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projeleri (TAKEP) çerçevesinde Muğla'da 7 bin fidan dağıtıldı. Projeyle Muğla'daki boş, nadasa bırakılan, atıl durumdaki alanlar ile işlemeli tarıma uygun olmayan yerlerde farklı üretim teknikleri kullanılarak bitkisel üretimin artırılması hedefleniyor.

TAKEP çerçevesinde Alçak ve Yüksek Rakımlara Toleranslı Kestane Sahalarının Arttırılması Projesi ile Muğla'da bin 500 adet kestane fidanı, Trabzon Hurması Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesiyle ise 5 bin 500 adet Trabzon hurması fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Menteşe İlçesi Bayır Mahallesinde yapılan dağıtım törenine İl Müdürü Vekili Muhammed Sevinç, İl ve İlçe Müdürlüğü yetkilileri ile üreticiler katıldı. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile İl Müdürlüğü yetkilileri konu hakkında bilgi verdi. Dağıtımın ardından üretici Duran Övmen bahçesine üreticilerle birlikte dikim yapıldı.

"Üreticimizin her zaman yanındayız ve destekçisiyiz"

İl Müdür Vekili Muhammed Sevinç yaptığı açıklamada, "Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde bin 500 kestane ve 5 bin 500 Trabzon hurması dağıtıyoruz. Burada Ege Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü tarafından üretilen fidanları tercih ediyor, bilgilerinden de faydalanıyoruz. Üretimi yaparken bölgemize uyumlu ürünleri tercih ederken katma değeri yüksek ürün olmasına özen gösteriyoruz. Üretimi, sanayi ve işleme ile desteklediğimiz sürece kazanç sağlayacaktır. Son zamanlarda kestane ve Trabzon hurmasının çok yaygınlaştığını görüyoruz. Hem yaş hem de işlenmiş olarak besin değeri açısından önemli ürünler olan kestane ve Trabzon hurmasını ilimizde birçok üreticimizle buluşturduk" dedi.

Konuyla ilgili olarak Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü meyvecilik uzmanı Ziraat Mühendisi Fatih Çağır ile İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Süreyya Can üreticilere bilgi verdi. - MUĞLA