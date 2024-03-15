Muğla'da TAKE Projesi ile Baklagil Üretimi Artırılıyor

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, TAKE projesi kapsamında baklagil üretimini artırma ve tarımsal kaliteyi yükseltme çalışmalarını sürdürüyor.

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bitkisel üretim ve bitki sağlığı alanlarında çalışmalarını sürdürerek, TAKE projesinin alt projesi olarak baklagillerin üretimini artırmaya yönelik çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor. Arazi kontrollerinin tamamlanmasıyla birlikte, çiftçilere yönelik desteklerin de artarak sürdüğü bildirildi.

Zeytin ve limon ağaçlarına yönelik hastalık ve zararlı kontrollerinin yanı sıra, verimliliği artırmak için şekil ve verim budamasının uygulamalı olarak gösterilmesi, bölgedeki tarımsal faaliyetlere yeni bir soluk getirdi. Müdürlük, bu sayede tarımsal üretimde kalite ve verimliliği artırmayı hedefliyor.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Baklagiller, besin değeri yüksek ve ekolojik denge açısından önemli bir yere sahip. TAKE projesi ile bu değerli ürünlerin üretimini artırarak, hem çiftçilerimizin gelirini yükseltmeyi hem de sağlıklı gıda tüketimini teşvik etmeyi amaçlıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bölge çiftçileri de yapılan bu çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, müdürlüğün sağladığı desteklerin üretimlerini olumlu yönde etkilediğini belirtti. - MUĞLA