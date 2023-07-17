Muğla'da Sığla Yağı ve Buhuru Üretimi Başladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2023 yılı için planlanan 1 ton sığla yağı ve 3 ton sığla buhuru üretim çalışması başladı. Sığla ağaçlarından elde edilen bu ürünler, yara iyileştirici ve cilt güzelleştirici özellikleriyle biliniyor. Üretim çalışmaları, salgın ve orman yangınları nedeniyle verilen aranın ardından tekrar başladı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce 2023 yılı için planlanan 1 ton sığla yağı ve 3 ton sığla buhuru üretim çalışması başladı.

Dünyada ender görülüp Türkiye'nin güneybatı kesimlerinde yoğun bulunan sığla ağaçları yara iyileştirici, cilt güzelleştirici yağı, çok özel aromatik kokusu ile yüzyıllardır Anadolu'nun şifa kaynaklarını arasında yer alıyor.

Muğla bölgesinde geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan sığla (günnük) ağacından elde edilen sığla yağı ve sığla buhuru üretim çalışmaları, salgın ve büyük orman yangınları nedeniyle verilen aranın ardından tekrar başladı. Köyceğiz Kavakarası bölgesinde belirlenen 50 hektarlık sığla ormanında bu yıl için 1 ton sığla yağı ve 3 ton sığla buhuru üretimi planlandı.

İhale usulüyle verilen alanlarda sığla yağı üretim işçilerinin çalışmaları devam ediyor.

Nisan ayında başlayıp ekim ayına kadar devam eden süreçte, sığla ağaçlarından kazınan kabuklar Kavakarası Mahallesi'nde oluşturulan tesiste işlenip sığla yağı ve sığla buhuru elde ediliyor.

Ekonomik değeri yüksek olan sığla yağı üretim aşamalarında Kavakarası ve civarında yaşayan köylüler çalışıyor. İç ve dış piyasaya satışı yapılan sığla yağı üretim çalışmalarıyla hem orman köylüsüne hem de ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Sığla yağı parfümeride, kozmetikte, sabunların, sakız ve tütün kokulandırılmasında ayrıca sinnamik asit, sinnamik alkol gibi kimyasal maddelerin doğal kaynağı olarak da kullanılıyor.

Sığla yağından su buharı destinasyonu ile elde edilen nötral uçucu yağ da pek çok değerli doğal esanslı parfümün bileşimine giriyor. Ağacın balsamı alınmış kabukları ise buhur adıyla dini tören ve benzeri seremonilerde, odalarda hoş koku yaysın diye tütsü olarak yakılıyor.

Farmakolojik olarak da geniş bir kullanım alanına sahip olan sığla yağının Avrupa'da 17. yüzyılda ilaç olarak kullanılmaya başlandığı biliniyor.