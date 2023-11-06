Muğla'da Roman Vatandaşlara İş İmkanı

Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Roman vatandaşlara iş imkanı sunuldu. İŞKUR tarafından Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı ilçelerde meslek kazandırma ve iş arama becerilerini geliştirme toplantıları düzenlendi. Toplam 19 Roman vatandaş Su Ürünleri Gıda İşleme İşçisi mesleğinde istihdam edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen; Türkiye İş Kurumu ( İşkur ), Milli Eğitim Bakanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversitelerin iş birliğinde hayata geçirilen ve Muğla ve Çalışma İş Kurumu İl Müdürlüğü'nde de uygulanmaya başlayan 'Roman Vatandaşlarımıza Yönelik Strateji Belgesi 1. Aşama Eylem Planı' çerçevesinde Roman vatandaşlar, mesleki beceri kazandırılarak sosyal hayata kazandırılıyor.

Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 'Roman Vatandaşlarımıza Yönelik Strateji Belgesi 1. Aşama Eylem Planı' çerçevesinde, Roman vatandaşlara iş imkanı sunuldu. İŞKUR tarafından Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Milas Dibekdere, Köyceğiz, Fethiye ilçelerinde yaklaşık 400 kişiye özelliklerine uygun mesleklere yönlendirilmesi ve vasıfsız kişilere meslek kazandırılması için iş arama becerilerini geliştirmek amacıyla bilgilendirme toplantıları yapıldı. Bu toplantılar neticesinde Muğla İŞKUR, Bodrum'daki iki su ürünleri gıda işletmesi firması iş birliğinde İşbaşı Eğitim Programı protokolü imzalandı. Protokolle toplam 19 Roman vatandaş Su Ürünleri Gıda İşleme İşçisi mesleğinde hem meslek sahibi olmaları hem de istihdam edilmelerine katkı sağlandı.

400 Roman'a iş arama becerileri eğitimi

Muğla İŞKUR 'Roman Vatandaşlarımıza Yönelik Strateji Belgesi 1. Aşama Eylem Planı' çerçevesinde, Roman nüfusunun yoğun yaşadığı Dibekdere/Milas, Köyceğiz, Fethiye ilçelerinde yaklaşık 400 kişiye iş arama becerileri eğitimi verilerek özelliklerine uygun mesleklere yönlendirilerek çalışma hayatına girmelerine öncülük ediyor. İl Müdürlüğü, Romanların bilinçlendirilmesi, özelliklerine uygun mesleklere yönlendirilmesi ve vasıfsız kişilere meslek kazandırılması amacıyla bu vatandaşların eğilimlerine göre eğitimler düzenleyerek, istihdam garantisi ile çalışma hayatına girmelerini sağlıyor. - MUĞLA