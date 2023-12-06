Muğla'da Kültür Balıkçılığından 700 Milyon Dolar Gelir Elde Edildi

Muğla'da faaliyet gösteren kültür balıkçılığı tesislerinde yetiştirilen ve 69 ülkeye ihraç edilen balıklardan bu yılın 11 aylık döneminde 700 milyon dolar gelir elde edildi. Muğla, Türkiye'nin deniz kültür balıkçılığı üretiminin önemli bir kısmını gerçekleştiriyor ve ihracat hacmi her geçen yıl artıyor.

Muğla'da faaliyet gösteren kültür balıkçılığı tesislerinde yetiştirilen ve 69 ülkeye ihraç edilen balıklardan bu yılın 11 aylık döneminde 700 milyon dolar gelir elde edildi.

Türkiye'nin deniz kültür balıkçılığı üretiminin önemli bir kısmının gerçekleştirildiği Muğla'da, her geçen yıl üretim miktarı ve ihracat hacmi artıyor. 2019'da 74 bin ton balık ihracatı yapılan kentten, 2020 yılında 78 bin ton, 2021'de 97 bin 33 ton ve geçen yılda 125 bin ton su ürünü yurt dışına satıldı.

Muğla Kültür Balıkçıları Derneği Başkanı İhsan Bozan, AA muhabirine, Muğla'nın Türkiye deniz kültür balıkçılığı üretiminin yaklaşık yüzde 65'ini yaptığını, toplam ihracatın yaklaşık yüzde 50'sinin de bölgeden gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu yıl sektörün biraz daha büyüdüğünü belirten Bozan, "Türkiye kültür balıkçılığı sektörü son yıllarda önemli gelişmeler kaydetti. Özellikle alabalık, çipura ve levrekte Avrupa'nın en yüksek kapasitesine sahip olduk." dedi.

Bozan, genel olarak planların ve beklentilerin gerçekleştiği bir yıl yaşadıklarını dile getirdi.

Gelecek yıl da aynı tempoyla ülke için üretmeye, katma değer yaratmaya devam edeceklerini vurgulayan Bozan, insanları daha fazla balıkla tanıştırmaya, balıkla beslenme konusunda mesafe almaya çalışacaklarını ifade etti.

"140 bin ton civarında su ürünü üretimi yapılıyor"

Muğla'dan bu yıl kasım ayı itibarıyla ihraç edilen balıklardan 700 milyon dolar gelir elde edildiğini kaydeden Bozan, "Muğla'nın ihracatının yıl sonu itibarıyla 850 milyon dolar civarında olacağını tahmin ediyoruz. 69 ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor. Ana pazar Avrupa Birliği. Bunun dışında Rusya, Orta Doğu pazarı, ABD ve İngiltere gibi aşağı yukarı gelişmiş coğrafyanın tamamına balık ihracatı gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

Bozan, Muğla'da bu yılki su ürünü üretiminin yaklaşık 140 bin tona ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

Sektörde 20 bin civarında çalışan olduğuna işaret eden Bozan, yan işletmelerle bu sayının 100 bini geçtiğini, Muğla'da turizmden sonra en büyük sektörün su ürünleri olduğunu belirtti.

Bozan, su ürünlerinin Türkiye'den gelişmiş ülkelere ihracatı yapılabilen, her türlü kalite, gıda güvenliği sertifikasına sahip yegane hayvansal ürün olduğunu savundu.

Yeni türlerin üretimi için çalışma yürütüldüğünü, onlarca türün denendiğini aktaran Bozan, "Bu ürünleri ticari boyuta getirip belli bir performans noktasına ulaştırdığımız zaman piyasaya yayıyoruz. Örneğin granyöz ve minekop gibi. Son dönemde karides ve midye işletmeleri çoğaldığı, ileriki yıllarda daha da artacağını düşünüyoruz." dedi.