Muğla'da Konut Fiyatlarında Rekor Artış: Yüzde 318

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı Konut Fiyat Endeksi raporuna göre, son 10 yılda konut metrekare fiyatlarında en yüksek artış Muğla'da gerçekleşti. Muğla, yüzde 318'lik değişim oranı ile listenin ilk sırasında yer aldı.

Muğla'nın ardından ikinci sırada yüzde 313,5 oranındaki fiyat artışı ile Muğla'nın komşu ile Aydın gelirken, üçüncü sırada yüzde 300,6 oranı ile Kırklareli yer aldı.

Muğla'daki konut metrekare fiyat artışında en büyük etkenin Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Datça gibi önemli turizm bölgelerine talebin artması, bu bölgelerdeki turizm hareketliliğinin artışta etkili olduğu, bunun yanında pandemi döneminde İstanbul, Ankara gibi nüfus yoğunluğunun fazla olduğu illerden sakin bir yaşam nedeniyle Muğla'ya rağbetin artmasının fiyat artışında etkili olduğu tahmin ediliyor. - MUĞLA