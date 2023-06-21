Muğla'da kadın üreticilerin çiçekleri komşu illeri de süslüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle kadın üreticilerin ürettiği çiçekler, Muğla'yı ve komşu illeri süslemeye devam ediyor. Kadınların emeği ile Muğla'da üretilen çiçekler sadece Muğla'yı değil farklı il ve ilçeleri de süslemeye devam ediyor. 2015 yılından bugüne dek yaklaşık 25 milyon çiçek üretildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle kadın üreticilerin ürettiği çiçekler, Muğla'yı ve komşu illeri süslemeye devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Köyceğiz Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliği ile kadın üreticilerin desteklenmesi için 2015'te hayata geçirilen alım garantili süs bitkisi üretimi ile 3 serada başlayan üretim 30 seraya, üreten kadın sayısı da 6 dan 60'a çıktı.

Kadınların emeği ile Muğla'da üretilen çiçekler sadece Muğla'yı değil farklı il ve ilçeleri de süslemeye devam ediyor. Isparta, Afyon, Aydın, Denizli, Antalya, Burdur ilçe belediyelerine ve kurumlara Muğla'nın ürettiği çiçekler gönderiliyor. 2015 yılından bugüne dek yaklaşık 25 milyon çiçek üretildi.

Köyceğiz Beyobası'nda alım garantili çiçek üretiminin ilk kadın üreticilerinden Zühre Aybars, çiçek üretmenin kendilerine ekonomik ve sosyal olarak çok büyük katkısı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Çiçek üretmeye 3 sera ile başladık ve ben ilk üreticilerdenim. Çiçekle uğraşmayı çok seviyoruz. Bizim diktiğimiz, yetiştirdiğimiz çiçekleri sokaklarda görmek bizleri mutlu ediyor. Başka bir işe girsem 8 saat gidip geleceğim zor olacaktı ama çiçek üretimi ile evimin önünde serada çiçeklerimi üretiyorum. Kazancı da çok iyi bize çok katkısı oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı'mıza ve Kooperatif Başkanı'mıza destekleri için teşekkür ediyorum kadınları üretime kattılar."

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile alım garantili çiçek üretimine başlayan Köyceğiz Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Şaban Çetin de amaçlarının çiçek üretiminde bir numara olan Bayındır'ı yakalamak olduğunu kaydetti. Şaban Çetin, şunları aktardı:

"Beyobası Kooperatifi 1995 yılında kuruldu. İlk orman ürünleri işleri yapıyorduk. Bugün 220 ortağımız var. 2015 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın teşviki, destekleri ile alım garantili çiçek üretimi işine girdik. 3 sera ile başladık. İlk yıl mevsimlik 1 Milyon 600 bin çiçek ürettik. Yüzde 90 başarı elde ettik. Sonra saksılı türlere, ibreli çok yıllık türlere başladık. Yıllık yaklaşık iki buçuk milyon çiçek üretiyoruz. Üreticilerimizin yüzde 80'i kadın. Kadınların üretime katılması, onların emekleri, gayretleri bizler için çok değerli. Bizim amacımız Muğla'nın her tarafını çiçeklendirmek. Ürettiğimiz çiçeklerle bu işin kaynağı Bayındır'ı yakalamak. Burada Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Osman Gürün'e teşekkür etmek istiyorum. İlk baştan beri bizleri teşvik eden, destekleyen, kooperatifçiliğe ayrı bir önem veren başkanımız ve ekibiyle bugünlere geldik."