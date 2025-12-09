Haberler

Muğla'da 2025'te 13 Bin 698 kadın işe yerleştirildi

Muğla'da 2025'te 13 Bin 698 kadın işe yerleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'da İŞKUR'un 2025 yılının ilk 11 ayında yaptığı çalışmalarla 13 bin 698 kadın iş hayatına kazandırıldı. Kadın istihdamında son beş yılda yüzde 78'lik artış kaydedildi.

Muğla'da kadın istihdamı son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. İŞKUR Muğla İl Müdürlüğü, 2025 yılının ilk 11 ayında yürüttüğü çalışmalarla 13 bin 698 kadını iş hayatına kazandırarak büyük bir başarıya imza attı. Ocak-Kasım döneminde toplam 38 bin 718 kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleşti.

Kadın istihdamındaki güçlü yükseliş dikkat çekiyor. İŞKUR verilerine göre, Muğla'da kadınların işe yerleştirilme oranı son beş yılda yüzde 78 artış gösterdi. 2021 Kasım ayında 7 bin 708 olan sayı, 2025 yılında 13 bin 698'e yükselerek neredeyse iki katına çıktı.

İŞKUR Muğla İl Müdürü Zahide Altınok, kadınların işgücüne katılımını artırmak için yürütülen çalışmaların sonuç verdiğini belirterek şunları söyledi:

"2021 sonunda 7 bin 708 olan kadın istihdamı, bu yıl yüzde 78'lik bir artışla 13 bin 698'e ulaştı. Kadınların mesleki beceri kazanması ve iş süreçlerine uyum sağlaması için tüm programlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz"

Altınok, kadınların istihdama katılımını destekleyen programların detaylarını da paylaştı. Buna göre: 415 kadın İşbaşı Eğitim Programları (İEP) ile, 39 kadın Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi ile işe yerleştirildi. 2025 yılı boyunca 1841 kadın Toplum Yararına Program (TYP), 1094 kadın ise İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında iş hayatına dahil edildi.

İŞKUR, Muğla'da kadınların işgücüne erişimini güçlendirmek için yıl boyunca destek programlarını ve saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Bakan Tunç: Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş başladı

Hükümet adliyedeki kilolarca altın vurgunu sonrası düğmeye bastı
Öğretmen, polis, doktor, vaiz! Memurlar için 2 zam senaryosu ortaya çıktı

Öğretmen, polis, vaiz! Memurlar için 2 farklı zam tablosu ortaya çıktı
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
Danla Bilic 5. kez bıçak altına yattı! Vücudundan çıkan dolgu maddesini yayınladı

5. kez bıçak altına yattı, vücudundan çıkanlar akıllara zarar
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Yeni virüs ülkeyi kaosa sürükledi! Halk hastane koridorlarında yatıyor

Yeni virüs hastaneleri çaresiz bıraktı! Artık koridorlarda yatıyorlar
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir

Yatırımcılar aman dikkat! Altın için ezber bozan uyarı
Adımını attığı gibi alt kata düştü! Yürekleri ağza getiren kaza kamerada

Adım attığı gibi alt kata düştü! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü

İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü
title