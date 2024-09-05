Muğla'da İşgücü Uyum Programı Başvuruları Başladı

İşgücü piyasasına girmek isteyen vatandaşları işgücü piyasası ile buluşturan 'İşgücü Uyum Programı' başvuruları 4 Eylül tarihi itibarıyla Muğla'da başladı.

Muğla'da İŞKUR ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile toplam 1030 kişinin okullarda temizlik, bakım ve onarım işlerinde istihdam edileceği İşgücü Uyum Programı (İUP) başlatılacak. Başlayan başvurular 8 Eylül 2024 tarihinde sona erecek. Program 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 30 Haziran 2025 tarihinde sonlanacak.

4 Eylül tarihi itibarıyla başvuruların alınmaya başladığı programlara İŞKUR e-şube, Alo 170, Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve İŞKUR Hizmet Merkezleri üzerinden başvuru yapılacak. Yarı zamanlı olarak en fazla 10 ay süre ile uygulanacak programlar; ilk dört hafta yoğunlaştırılmış eğitimler nedeniyle haftalık 37,5 saat (5 gün), diğer haftalarda ise haftalık 22,5 saattir (3 gün). Ayrıca programa başladıktan sonra program katılımcılarının başka yerde çalışmasının önünde bir engel de bulunmamaktadır.

Programa, 18 yaşını doldurmuş, İŞKUR'a kayıtlı, emekli olmayan ve son bir aydır sigortalı olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilecektir. Programa katılım sağlanan süre için katılımcılara aylık ortalama 8 bin TL ödeme yapılacak olup, ayrıca katılımcıların kısa vadeli sigorta primleri karşılanacaktır. Bununla beraber bir katılımcı programlardan azami 140 fiili gün faydalanabilecektir. - MUĞLA