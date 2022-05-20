Muğla'da hedef spor turizmini 12 aya yaymak - Haberler

Denizi ve kumsallarıyla turistlerin tercih ettiği bölgelerden olan Muğla ve ilçeleri, farklı dönemlerde de bisiklet ve su sporları ile bölgenin doğal güzelliklerini keşfetmek isteyen doğa tutkunlarını ağırlamak istiyor.

Dalaman'ın spor turizminde öne çıkması için bölgede bulunan turizmciler ve Hilton Dalaman Otel'in katkılarıyla çalışma başlatıldı.

Geçen yıl "Bisiklet dostu" unvanını alan otel, bu yıl uçurtma sörfü, rüzgar sörfü, deniz kanosu kulüp ve eğitim merkeziyle bu branşlarda hem yurt içi hem de yurt dışında yarışlar düzenlemek için adaylıklarını tamamladı.

Otelde düzenlenen toplantıda konuşan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Ürün Pazarlama Direktörü Ceylan Şensoy, Muğla ve ilçelerinin sahip olduğu doğal ve kültürel özelliklerle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin tercihi olduğunu söyledi.

Doğal güzellikleri bünyesinde barındıran Dalaman bölgesinin de Akdeniz ile Ege'yi birleştiren bir konumda yer aldığına dikkati çeken Şensoy, "Turizm dediğiniz ürün tamamıyla coğrafyayla, tarihle, kültürle, insanla bağlantılı. 2 yıl önce kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı olarak bugüne kadar lokomotifi olmuş deniz, kum, güneş diye adlandırdığımız turizmin yanı sıra bu eşsiz Anadolu coğrafyasının dağlarının, köylerinin, derelerinin, sahillerinin ve aynı zamanda Şanlıurfa'da başlattığımız ve 12 bin yıl geriye giden katman katman tarihinin her noktasını bir turizm ürünü olarak dünyaya anlatmayı görev edindik." dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ise spor turizminin çok önemli olduğunu vurgulayarak, bir turizmcisi olarak 1980'lerin sonunda büyük hayallerle başladıkları spor turizminin, bugün bütün ülkeye yayıldığını görmenin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Müftüoğlu, bisiklet konusunda önümüzdeki 10 yılda 4 milyar dolar hedefi koyan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve spor turizmini destekleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Hilton Sarıgerme Otel Genel Müdürü Tunç Batum da bölgenin, rüzgarıyla yelken sporları için çok güçlü bir imkan sağladığını söyledi.

Türk turizm sektörünün 2022 yılına güçlü hedeflerle başladığını belirten Batum, "Dalaman bölgesi 9 ay denize girebileceğiniz bir alan. Kışın yapacağımız spor etkinlikleri ve turizmi ile burayı 12 ay turizm yapacak bir alan haline döndürebilirsiniz. Ülkemizin meteorolojik ve coğrafik uygunluğu bu branşları 12 ay yapmaya olanak sağlıyor. Biz de Mart ayında uluslararası standartlarda kiteboard, windsurf, seakayak kulüp ve eğitim merkezimizi hizmete aldık." diye konuştu.