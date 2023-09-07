Muğla'da Gıda Analiz Laboratuvarı Kuruluyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Ticaret Borsası'nın işbirliğiyle kurulan Gıda Analiz Laboratuvarı, gıda ürünlerinin kalite kriterlerini belirlemek, Ar-Ge çalışmaları yapmak ve pazar imkanlarını artırmak amacıyla faaliyete geçecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Ticaret Borsası'nın kuruluşu için imzaları attığı Gıda Analiz Laboratuvarı üretilen tüm mamul, yarı mamul, hammadde gıda ürünlerinin kalite kriterlerinin belirlenmesi, yenilikçi ürün geliştirmek için Ar-Ge çalışmalarının gerçekleştirilmesi, kalitesi belirlenmiş ürünlerin pazar imkanlarının arttırılması amacıyla kuruluyor.

Zeytinyağı ve bal konusunda Türkiye'nin en iddialı kenti olan Muğla'da kurulumu devam eden Gıda Analiz Laboratuvarı bu ürünlerin dışında diğer gıdaların analizleri ile de üreticinin ve tüketicinin yanında olacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Ticaret Borsası işbirliği ile Muğla Ticaret Borsası hizmet binası 2. katında yapımı devam eden Gıda Analiz Laboratuvarı'nın analitik cihazların alımı gerçekleştirildi. Kısa sürede faaliyete alınması planlanan laboratuvarda ilk başta bal ve zeytinyağı analizleri yapılacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Ticaret Borsası işbirliği ile kurulacak olan Gıda Analiz Laboratuvarı yaklaşık 50 milyon TL'ye mal olacak. - MUĞLA