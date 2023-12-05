Muğla'da Gençler İşgücü Piyasasında Destekleniyor

Avrupa Birliği ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı' kapsamında Muğla'da gençlerin istihdam edilebilirliklerini arttırmak amacıyla 'Menteşe'de Gençler İşte' projesi başlatıldı.

Avrupa Birliği Mali Yardım Aracı (IPA II) çerçevesinde Avrupa Birliği ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü eş finansmanıyla yürütülen 'Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı (NEET PRO)' çerçevesinde Muğla'da 18-29 yaş arası gençlerin istihdam edilebilirliklerini arttırmak amacıyla 'Menteşe'de Gençler İşte' (Youth at Work in Menteşe) projesi başlatıldı.

Çalışma ve İş Kur İl Müdürü Zahide Altınok, Fethiye İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı ve Youth at Work in Menteşe proje yürütücüsü Doç. Dr. Işıl Arıkan Saltık ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Proje Birimi Sorumlusu Esra Çolak Yıldız Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret ederek proje kapsamında yapılan çalışmalar ve NEET kavramı hakkında bilgi verdi.

Türkiye'deki gençleri eğitime, istihdama ve iş aramaya yönlendirmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte ve izlenmekte olan Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler (NEET) İçin İşgücü Piyasası Destek Programının ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin, Bireysel Eylem Planları ve İş Arama Ödeneği destekleri ile istihdam edilebilirliklerini ve iş gücüne katılımlarını artırılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Projenin Muğla'da 18-29 yaş arasındaki NEET'lerin niteliklerini geliştirmek ve yiyecek-içecek işletmelerinde istihdam edilebilirliklerini artırmak için tasarlandığı, proje ile Menteşe'deki NEET'lere ulaşmak, yerel iş gücü piyasasının belirlenen ihtiyaçlarına göre NEET'lerin nicelik ve nitelik olarak istihdam edilebilirliğini artırmak ve NEET'ler ile İŞKUR arasında etkin iş birliğinin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Proje hedeflerini gerçekleştirmek üzere sektör temsilcilerinin iştirakleri ile belirlenen iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda Muğla'da 80 NEET'e 6 meslek dalında (aşçılık, pastacılık, barista, barmen, servis şefi, servis yetkili) mesleki ve kişisel eğitimler verileceği, proje kapsamında ayrıca mesleki yeterlilik belge alımının da organize edileceği ifade edildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen Menteşe'de Gençler İşte 'Youth at Work in Menteşe' projesinin toplam bütçesi 367 bin 370.59 Euro olduğu, projenin paydaşları arasında Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi de bulunduğu belirtildi. - MUĞLA