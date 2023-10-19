Muğla'da Eylül Ayında Konut Satışları Arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Muğla'da Eylül ayında toplam 1.739 konut satışı gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre 86 artış olduğunu gösteriyor. İpotekli satışların sayısı 105 iken, diğer satışların toplamı ise 1.634 olarak kaydedildi. Bu satışların 632'si ilk satış, 1.117'si ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Ayrıca, Ocak 2023'te yabancılara yapılan konut satışlarının da 51 olduğu belirtildi.
Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül 2023 ayı konut satış oranları açıklandı. Muğla'da Eylül ayı içinde toplam satılan konut sayısı Bin 739 olarak gerçekleşti.
Muğla'da 2022 Eylül ayında Bin 653 konut satışı yapılırken, 2023 Eylül ayında konut satışlarında 86 artış yaşandı. 2023 yılının Eylül ayında toplam Bin 739 konut satışında ipotekli satış miktarı 105 adet olurken, diğer satışların toplamı Bin 634. Bu satışların 632'si ilk satış, Bin 117'si ikinci el satış.
Ocak 2023 ayında Muğla'da yabancılara satılan konut sayısı da açıklandı. Ocak 2023'de Muğla genelinde yabancılara toplam 51 konut satışı yapılırken, 2022 yılının aynı döneminde 93 satışı gerçekleşti. - MUĞLA