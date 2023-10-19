Haberler ›› Ekonomi ›› Muğla'da Eylül Ayında Konut Satışları Arttı

Muğla'da Eylül Ayında Konut Satışları Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Muğla'da Eylül ayında toplam 1.739 konut satışı gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre 86 artış olduğunu gösteriyor. İpotekli satışların sayısı 105 iken, diğer satışların toplamı ise 1.634 olarak kaydedildi. Bu satışların 632'si ilk satış, 1.117'si ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Ayrıca, Ocak 2023'te yabancılara yapılan konut satışlarının da 51 olduğu belirtildi.