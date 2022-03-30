Muğla'da "en iyi zeytinyağına" ulaşmak için araştırma yapılıyor

MUĞLA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca desteklenen "Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu" projesi kapsamında Muğla'daki en iyi zeytinyağı duyusal ve laboratuvar analizler yapılarak belirleniyor.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla'da aralık-ocak döneminde büyük zahmetlerle toplanarak fabrikalara ulaştırılan ve büyük bölümü yağa dönüştürülen zeytin, yöre halkının önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Zeytin ve zeytinyağı üretiminin ağırlıklı olarak Milas, Bodrum, Yatağan ve Menteşe ilçelerinde yapıldığı kentte Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca desteklenen "Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu" projesi hazırlandı.

Proje kapsamında zeytin ve zeytinyağında kalite ve tüketim bilincini artırmak amacıyla bu yıl 3'üncüsü düzenlenen, Muğla ve ilçelerinden 33'ü kadın 132 zeytinyağı üreticisinin başvurduğu yarışmada, kusursuz numuneler titiz bir incelemenin ardından ödüllendiriliyor.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, AA muhabirine, proje kapsamında başvurusu alınan zeytinyağlarının analizlerinin laboratuvar ortamında yapıldığını vurgulayarak, amaçlarının iyi tarım uygulamaları ile üreticilerin kaliteli zeytinyağı üretmelerine öncülük etmek olduğunu söyledi.

Muğla'nın 17 milyon zeytin ağacıyla Türkiye'de dördüncü sırada yer aldığını anlatan Saylak, son yıllarda çevresel faktörler ve çeşitli hastalıklar nedeniyle zeytinlerde verimsizlik başladığını bunun giderilmesi için 52 üreticiyle 500 dekarlık alanda örnek bahçeler oluşturduklarını, 2 gözlem istasyonu kurdukların ve iyi sonuçlar elde ettiklerini kaydetti.

Saylak, yürütülen çalışmalar sonucunda bölgede soğuk sıkım zeytinyağı üretimine talep olunca zeytinciliğe çok sayıda kişinin yöneldiğini aktararak, "Biz de kaliteli zeytinyağı üretimi yapmak için yaklaşık 3 yıldır zeytinyağı kalite yarışması yapıyoruz. Hedefimiz Muğla'da geniş alanlardaki zeytincilikten üreticilerimizin elde edeceği zeytin ve zeytinyağının kaliteli olması ve katma değerli ürün üreterek sosyo-ekonomik yapılarına katkı sağlamak." dedi.

"Esas hedefimiz en iyi zeytinyağını bularak Muğla markasını oluşturmak"

Kalitesi ve lezzetiyle Türk mutfağına değer katan Milas zeytinyağının Avrupa Birliğinde (AB) coğrafi işaret alarak tescil edilmesiyle üreticilerin daha kaliteli zeytinyağı hazırlamak için çaba sarf ettiğine değinen Saylak, şöyle konuştu:

"İşin en zor kısmı kaliteli zeytinyağını bulmakta. Gelen zeytinyağlarının Zeytindostu Derneği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden akademisyenler ve uzmanlarımızca duyusal analizleri yapılıyor ve daha sonra laboratuvar analizleri yapılarak her türlü tetkikler gözden geçiriliyor. Çok ciddi bir çalışma yürütülüyor. Jüri en kaliteli zeytinyağına ulaşmak için çok zorlanıyor. Biz üreticimizin kaliteli ürünü elde etmesi için çalışıyoruz. Esas hedefimiz en iyi zeytinyağını bularak Muğla markasını oluşturmak. Muğla'nın çok değişik bölgelerinde 124 butik markamız var. Bizim hedefimiz hep birlikte zeytinyağında bir üst Muğla markasını yaratmak. Bir büyük marka yapabilirsek bunun pazarlamasının da yüksek olacağını düşünüyorum. Böylelikle yurt dışından gelen kaliteli zeytinyağı taleplerine yanıt vereceğiz."