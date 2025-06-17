Muğla'da Coğrafi İşaretli Ula Sarımsağı Hasadı Başladı

Muğla'da Coğrafi İşaretli Ula Sarımsağı Hasadı Başladı
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Ula ilçesinde coğrafi işaret tescilli sarımsağın hasadı yapılmaya başlandı. Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere bilgilendirme ve destek sağladı. Hedef, sözleşmeli üretimle pazar kanallarının oluşturulması.

Muğla'nın Ula ilçesinde coğrafi işaret tescilli sarımsağın hasadına başlandı.

Kızılağaç Mahallesi'nde Mehmet Karabıyık'ın tarlasında gerçekleştirilen etkinlikte üreticilerle bir araya gelen Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasat öncesi üreticileri bilgilendirdi.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Teknikeri Ünal Yılmaz, Ula sarımsağının aroması ve kendine has lezzetiyle kentin özgün tarımsal ürünlerinden biri olduğunu, yöreye özgü ürünün tanıtımı ve korunması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Yılmaz, Ula sarımsağının kendine has kırmızımsı kabuk rengi, 10-12 adetten oluşan iri diş ve baş yapısı, kokusu, tadı ve aromasıyla farklılık gösterdiğini dile getirdi.

Bitki Sağlığı ve Bitkisel Üretim Şube Müdürü Süreyya Can ise geçen yıl coğrafi işaret alınan Ula sarımsağı üretiminde geçen yıl 6 çiftçiyle başladıkları çalışmayı bu yıl 10 çiftçiye çıkarmak istediklerini, dönüm başına 400-500 kilogram civarında verim aldıklarını kaydetti.

Ürünün yaygınlaştırılması için çaba gösterdiklerini belirten Can, "Bundan sonraki hedefimiz sözleşmeli üretime geçerek pazar kanalları oluşturmak. Ula sarımsağı birçok özelliğiyle bir şifa deposu ve protein kaynağı. Bu ürünün yerel değeri bizim için çok yüksek. Ürünün katma değerini yükseltmek için çaba gösteriyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından üreticiler ve ekipler tarafından sarımsağın hasadı yapıldı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Ekonomi
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