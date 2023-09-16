Muğla'da çobanlar için çoban evleri yapıldı

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, mera ıslah projesi çalışmalarını sürdürürken, özellikle rakım olarak yüksek kesimlerde çobanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri amacıyla hem hayvanlar için sulaklıklar, hem de 'Çoban Evi' yapıyor.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün Seydikemer İlçesinin 2 bin 100 rakımdaki kırsal Çökek Mahallesi Makmara Yaylasında hayata geçirdiği 'Mera Islah ve Amenajman Projesi' çerçevesinde 10 adet çoban evini törenle teslim etti.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Muğla genelinde mera ıslah ve amenajman projelerine ağırlık verdiklerini belirterek, hayvancılık yapılan her bölgede yetiştiricilerin ve çobanların yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce, Seydikemer İlçesi Çökek Mahallesi Makmara Mevkii'nde toplam 9 bin 874 dekarlık alanda, 10 çoban evi ile hayvanlar için dört adet suluk ve gölgelikler yapıldı. Toplam 1 milyon 544 bin liralık bütçe ile 2 bin 100 rakımda yaşama geçirilen çoban dinlenme alanlarının açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan Muğla tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, "Yayla olarak kullanılan bu bölgedeki 9 bin 700 dekarlık alanda Tarım ve Orman Bakanlığımızın Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzün destekleri ile Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak ıslah ve amenajman projesi sürdürüyorduk. Bugün bu meramızın açılışını yaptık. Ulaşımı son derece güç, patika ile ulaşılan bir yerdi. Ama küçükbaş hayvancılığın merkezi olan Seydikemer'imizde çok önemli bir alan. Yaklaşık 10 çobanımızın 5 bine yakın küçükbaş havyanı beslediği bir alan. Yıllar önce buraya geldiğimizde çobanlarımızın çok ilkel şartlarda kaldığını teknik arkadaşlarımız ve bizler tespite ettik. Bakanlığımızın destekleri ile buradaki çobanlarımızın sosyal refahlarını yükseltmek havyan varlığının refahını yükseltmek için 1 milyon 500 bin liralık bu projeyi hayata geçirdik. Bugün 10 tane üreticimize, çobanımıza bu konteynırları teslim ettik. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak 2004 yılı ile 2019 yılı arasında 6 bin 550 dekar mera alanının ıslahı ve amenajmanı yapılmış. Biz göreve geldikten sonra Allah'a hamdolsun, Allah devletimize milletimize zeval vermesin 23 bin 500 dekar alanın ıslah ve amenajmanını Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleri ile hayata geçirmiş bulunuyoruz. Meramızı çobanlarımız için 10 konteynır, aynı zamanda 4 tane sulak yapıldı. Hedefimiz burayı, bu yaylakları, bu meraları üreticimizin hizmetine hızlı bir şekilde sunup küçükbaş hayvancılığımızın gelişimine destek olmak en büyük hedefimiz ve hayalimiz" dedi.

Çökek Mahalle Muhtarı Süleyman Fahri Bildirici çobanlık mesleğinin zor bir meslek olduğunu belirterek, "Çobanlık gerçekten zor bir meslek. Bugün herkese çobanlık yapmak ister misin diye sorsak, insanımızın yüzde 60-70'i hayır der. Çünkü çobanlık zor bir meslek. Üretmemiz lazım. Artık üretmezsek aç kalırız. Üretmez isek fakirleşiriz. Üretmez ise bu işi başaramayız. Bu yaylalarda 2 bin 10 rakımda yetişen hayvanların lezzeti başka bir lezzet. Devletimiz arkamızda, bu kound çok memnunuz. Allah razı olsun" dedi.

'Mera Islah ve Amenajman Projesi ve Çoban Evi açılışı törenine Ak Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdeniz, proje danışmanlığını üstlenen Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mustafa Sürmen ve üreticiler katıldı. - MUĞLA