Muğla'da Çıntar Pazarı: Fiyatı 150 TL'den Başlıyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kurulan köy pazarında doğal mantar olan çıntarlar tezgahlarda yerini alırken, kilosu 150 TL'den satılıyor.

Ege bölgesinde ve Muğla'da dağlık alanda doğal olarak yetişen doğal mantar çıntarlar köylüler tarafından toplandıktan sonra pazar yerlerinde köylüler tarafından satılıyor. Köylülerin geçim kaynağı olarak da bilinen çıntarlar Muğla'nın Menteşe ilçesinde kurulan köy pazarındaki tezgahlarda yerini aldı.

Çıntar satıcısı Sedat Ünveren " Bu çıntarlar yağış alan serin yerlerde çıkıyor. Bunlar Denizli Acıpayam'dan geliyor. Bizim Muğla Yılanlı bölgesinin çıntarı yağışlardan sonra yavaş yavaş çıkar ama daha şu anda çıkmadı. Çıntarların fiyatı şuanda 100-150 TL civarında "dedi. - MUĞLA