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Muğla'da çam balı üretimi geçmiş yıllara yaklaştı

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Muğla'da yaşanan yangınlar nedeniyle azalan çam balı rekoltesi, bu yıl hava şartlarının uygun olmasıyla geçmiş yılların ortalamasına yaklaştı. Türkiye'deki çam balı üretiminin büyük bir kısmı Muğla'da gerçekleştiriliyor.

Çam balı üretiminin yaklaşık yüzde 80'inin gerçekleştirildiği Muğla'da, yaşanan büyük yangınlar nedeniyle azalan rekolte bu yıl hava şartlarının uygun olması nedeniyle geçmiş yılların ortalamasına yaklaştı.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, AA muhabirine, dünya çam balı üretiminin yüzde 90'ının Türkiye'de, bu üretimin yüzde 80'inin ise Muğla'da gerçekleştirildiğini söyledi.

İl genelinde yaklaşık 6 bin ailenin geçimini arıcılıkla sağladığını vurgulayan Şahin, yaklaşık 3 bin ailenin de gezgin arıcı olarak Muğla'ya geldiğine dikkati çekti.

Şahin, Türkiye'deki arı varlığının yüzde 45-50'sinin bu bölgede olduğunun altını çizdi.

Muğla'da büyük yangınlar yaşandığını hatırlatan Şahin, arıcıların çok ciddi zararlar gördüğünü ve bu nedenle 2 yıldır çam balı rekoltesinin düştüğünü aktardı.

Şahin, Muğla'da 2021'de 5 bin, geçen yıl 15 bin ton çam balı üretimi yapıldığını belirterek, "Muğla bölgesi olarak ülke çam balı üretiminin tamamını karşılayabilecek bir potansiyeli oluşturduk. Bu yıl 2022'ye göre yüzde 50-60 verim arttı." dedi.

Türkiye'nin de dahil olduğu coğrafyada ciddi bir küresel iklim değişikliği yaşandığını ifade eden Şahin, "Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Orta Anadolu'da yaz dönemindeki bal üretiminde geçmiş yıllara oranla yüzde 35-40 civarında ciddi bir düşüş yaşandı. Bu düşüşün temel sebebi küresel iklim değişikliğinin yol açtığı kuraklık" diye konuştu.

Kış aylarında başlayan kuraklığın, yaz aylarında aşırı sıcaklarla devam etmesiyle arıların kuruyan çiçeklerden istenen nektar ve poleni toplayamadığına değinen Şahin, çiçekte istediği verimi alamayan arıcıların eylülden itibaren Muğla'ya gelerek çam balı ürettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Ziya Şahin Türkiye Muğla Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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