Muğla'da Büyükşehir Belediyesi Altyapıya En Büyük Bütçeyi Ayırdı

Muğla Büyükşehir Belediyesi kurulduğu günden bugüne kadar öz kaynakları ve sağladığı kredilerle altyapıya 2 milyar 58 milyon TL yatırım yaptı. Ayrıca 1 Milyar 887 milyon liralık altyapı yatırımı da sürerken bu projelerle il genelinde arıtma kapasitesi yüzde 60, içme suyu miktarı ise yüzde 106 oranında arttı.

Turizm sezonunda nüfusunun yaklaşık 5 katından fazla yerli ve yabancı misafire ev sahipliği yapan Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi en büyük bütçeyi altyapıya ayırdı. Kurulduğu 2014 yılında tüm ilçeleri için altyapı atağını başlatan Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 10 yıllık süreçte 2 Milyar 58 Milyon TL altyapı yatırımını yaptı. Bunun yanı sıra İl genelinde 1 Milyar 887 Milyon TL'lik altyapı yatırımı devam ederken projelerin 2024 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Projelerin tamamlanması ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı yatırımları toplamı 3 Milyar 945 milyon TL'ye ulaşacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi 2014 yılında başlattığı altyapı çalışmaları için 10 yıllık süre içerisinde İller Bankası'ndan 54 Milyon TL, Dünya Bankası'ndan 94 milyon euro kredi aldı. Büyükşehir Belediyesi'nin Muğla için sağladığı diğer bir kredi olan 62,5 milyon euro tutarındaki kredi de 2020 yılı Aralık ayından beri Cumhurbaşkanlığı onayında bekliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi sağladığı bu kredilerle Bodrum, Fethiye, Ula, Kavaklıdere ve Milas Türkevleri-Bozalan kanalizasyon ve içme suyu projelerini hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi yaptığı bu yatırımlarla il genelinde abonelere iletilen içme suyu miktarını yüzde 106, arıtma tesisi kapasitelerini de yüzde 60 arttırdı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Yaptığımız altyapı yatırımlarının değeri ilerleyen yıllarda çok daha iyi anlaşılacak. Muğla'mızı alt ve üst yapıları ile modern, güçlü bir şehir olarak miras bırakıyoruz" dedi.

Çağdaş, modern şehirlerin alt ve üst yapıları ile örnek olmasını gerektiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, tarım, turizm ve kültür kenti olan, özellikle yaz aylarında nüfusunun 5 katını ağırlayan Muğla'nın yapılan altyapı yatırımları ile dünyaya örnek olacağını belirtti. Altyapı yatırımlarının kazılar dolayısıyla meşakkatli bir çalışma olsa da çevre ve doğanın korunmasında çok büyük önem taşıdığını ve bunun ilerleyen yıllarda çok daha iyi anlaşılacağını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Yerel yönetimler olarak bir şehirde altyapı yatırımı yapmak siyasi olarak riskli ama o şehri geleceğe taşımak, vatandaşlara modern bir şehirde yaşama imkanı sağlamak için çok önemlidir. Muğla'mızda yıllarca süregelen altyapı eksikliklerini 2014 yılında Büyükşehir olarak göreve geldiğimizde tespit ettik ve yatırım çalışmalarını başladık. Öz kaynaklarımız, sağladığımız kredilerle kısa sürede birçok ilçemizde altyapı projelerimizi hayata geçirdik. Muğla'mızın yerleşik nüfusu 1 Milyon kişi olmasına rağmen altyapı yatırımlarımızı 5 milyon kişiye göre yaptık. Çünkü Muğla sadece burada yaşayanların değil tüm dünyanın çekim merkezi olan bir şehir. Yaptığımız, devam eden altyapı yatırımları ile yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duyduğumuz Muğla'mızı alt ve üst yapıları ile modern, güçlü bir şehir olarak miras bırakıyoruz" dedi.