Muğla'da Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Sayısı Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre Muğla'da 7 yılda büyük baş hayvan yüzde 84,39 artarken, küçükbaş hayvan sayısı ise yüzde 89,15 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre 2016 yılında büyükbaş hayvan sayısı 208 bin 849 iken, 2023 yılında 247 bin 476 ya yükseldi. 2016 yılında 428 bin 721 olan Küçükbaş hayvan sayısı ise 480 bin 847'ye yükseldi. Böylece 2016 yılından 2023 yılına kadar Muğla'da büyükbaş hayvan sayısı yüzde 84,39 artarken, küçükbaş hayvan sayısı ise yüzde 89,15 artış sağlandı. - MUĞLA