Muğla'da Araç Sayısı ve Artışları Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 Eylül ayı sonu itibariyle Muğla'daki araç sayısı ve artışlarını yayımladı. Muğla'da Ağustos 2023'te 626 bin 526 olan araç sayısı Eylül'de 638 bin 433'e yükseldi. Özellikle motosiklet sayısındaki artış dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu 2023 Eylül ayı sonu itibari ile Muğla'daki araç sayısı ve artışları yayımladı. 2023 yılı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre Muğla'da Ağustos 2023 ayında 626 bin 526 olan araç sayısı Eylül'de 638 bin 433'e ulaştı.

2023 Eylül ayı motorlu araç sayılarına göre otomobil 246 bin 593, Minibüs 9 bin 742, Otobüs 4 bin 282, Kamyonet 89 bin 323, Kamyon 11 bin 851, Motosiklet 234 bin 898, özel amaçlı kullanılan araç 2 bin 142 ve traktör sayısı da 39 bin 642 olarak gerçekleşti.

Eylül ayında 13 bin 314 aracın devri yapılırken, bu araçlardan 6 bin 205'i otomobil, 237'si minibüs, 116'sı otobüs, Bin 890'ı kamyonet, 232'si kamyon, 4 bin 307'si motosiklet, 30'u özel amaçlı kullanılan araç ve 237'si traktör.

Motosiklet artışı dikkat çekti

Muğla'da özellikle turistik ilçeler Fethiye, Marmaris, Datça, Bodrum gibi ilçelerde ulaşımın büyük bölümü motosikletler ile yapılıyor. Son yıllarda artış gösteren Kurye taşıyıcılığı da motosiklet sayısındaki artışta önemli rol oynarken, Eylül ayı sonu itibari ile Muğla'daki motosiklet sayısı otomobil sayısına yaklaştı. Eylül ayı sonu itibari ile 246 bin 593 otomobil bulunurken, motosiklet sayısı da 234 bin 898'e ulaştı. - MUĞLA