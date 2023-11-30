Muğla'da Araç Sayısı 643 Bin 888'e Ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı verilere göre, Muğla'da Kasım ayında araç sayısı 5 bin 455 artarak 643 bin 888'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2023 Kasım ayında Muğla'daki araç sayısı ve artışları yayımladı. Kasım ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre Muğla'da 16 Kasımda araç sayısı 638 bin 433 iken Kasım sonunda araç sayısı 643 bin 888'e ulaştı.

2023 Kasım ayı motorlu araç sayılarına göre otomobil 247 bin 728, Minibüs 9 bin 767, Otobüs 4 bin 270, Kamyonet 89 bin 606, Kamyon 11 bin 904, Motosiklet 238 bin 661, özel amaçlı kullanılan araç 2 bin 154 ve traktör sayısı da 39 bin 798 olarak gerçekleşti.

Muğla'da 16 Kasım'da araç sayısı 638 bin 433 iken Kasım sonunda araç sayısı 643 bin 888'e yükseldi. Muğla'da 14 günde toplam 5 bin 455 araçlık artış yaşandı. - MUĞLA