Muğla'da araç sayısı 604 bin 977'e ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu 2023 Mart ayı sonu itibari ile Muğla'daki araç sayısı ve artışları yayımladı. 2023 yılı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre Muğla'da 2022 yılı sonunda 592 bin 730 olan araç sayısı üç ayda 604 bin 977'e ulaştı.

Araç sayısı artışında Türkiye'de 6'ncı sırada

2021 yılı Aralık ayı sonu itibari ile 555 bin 799 olan araç sayısı 2022 yılı sonunda bu rakam 36 bin 931 artarak 592 bin 730'a ulaştı. 2023 yılının ilk üç ayında ise araç sayısı 12 bin 247 artış gösterdi. Muğla'daki araç sayısındaki artış Türkiye genelinde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa'dan sonra en fazla motorlu araç sayısının artış yaşandığı il oldu.

2023 Mart ayı sonuna göre motorlu araç sayılarına göre otomobil 240 bin 055, Minibüs 9 bin 530, otobüs 4 bin 261, kamyonet 87 bin 212, kamyon 11 bin 575, motosiklet 211 bin 784, özel gayeli kullanılan araç 2 bin 012 ve traktör sayısı da 38 bin 548 olarak gerçekleşti.

Muğla'da 2023 yılının ilk üç ayında trafiğe 5 bin 688 yeni araç kaydı yapılırken, trafiğe kaydı yapılan araçların Türkiye geneli dağılımında yüzde 3 ile ilk 6 il arasında yer aldı. - MUĞLA