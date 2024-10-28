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Muğla'da 500 Kişi İçin İşgücü Uyum Programı Başlatılıyor

Muğla'da 500 Kişi İçin İşgücü Uyum Programı Başlatılıyor
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Muğla'da İŞKUR ve Valilik iş birliğiyle toplam 500 kişinin istihdam edileceği İşgücü Uyum Programı başlatılıyor. Başvurular 25 Ekim'de başlamış olup 29 Ekim 2024'e kadar devam edecek.

Muğla'da, İşkur, Valilik ve Kaymakamlıklar iş birliği ile toplam 500 kişinin kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında istihdam edileceği İşgücü Uyum Programı (İUP) başlatılacak. 25 Ekim'de başlayan başvurular 29 Ekim 2024 tarihinde sona erecek. Program, 4 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 30 Haziran 2025 tarihinde sonlanacak.

25 Ekim itibarıyla başvuruların alınmaya başladığı programlara, İŞKUR e-şube, Alo 170, Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve İŞKUR Hizmet Merkezleri üzerinden başvuru yapılabilecektir.

Yarı zamanlı olarak en fazla 10 ay süreyle uygulanacak programlar, ilk dört hafta yoğunlaştırılmış eğitimler nedeniyle haftalık 37,5 saat (5 gün), diğer haftalarda ise haftalık 22,5 saat (3 gün) sürecektir. Ayrıca, programa başladıktan sonra program katılımcılarının başka bir yerde çalışmasının önünde bir engel bulunmamaktadır.

Programa, 18 yaşını doldurmuş, İŞKUR'a kayıtlı, emekli olmayan ve son bir aydır sigortalı olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilecektir. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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