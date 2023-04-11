Muğla'da 450 üreticiye 800 bin yerli fide dağıtıldı

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından üreticilere 800 bin domates biber patlıcan fideleri ve 50 kilogram kavun bamya tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projeleri çerçevesinde, Muğla'da 450 üreticiyle 600 dekar alanda çalışmalar yürütülecek. 3 yılda yapılan çalışmalar sonucunda toplamda 2,5 milyon ata tohumlarından elde edilen fide üreticilere ulaştırıldı. Bu yıl ki proje çerçevesinde Muğla il genelinde 450 üreticiyle 600 dekar alanda çalışmalar yürütülecek.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu tarım arazilerinin ekilmesi dikilmesi çerçevesinde dağıtımını yapacağımız. Ata tohumlarından üretilen sebze fidelerinin dağıtımlarını gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz üzere bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 2021 yılından bu yana 81 il müdürlüğümüzde sahada ortak çalışma yaparak yıllardır bu ülkede ata tohumu yok diyenlerin aksine 123 bin Ata tohumunun bakanlığımızın güvenilir silolarında İzmir'de Ege tarımının güvenilir silolarında yine Ankara'daki çelik silolarında saklandığını ve buradan çok farklı fileler yetiştirildiğini, ağaçlar yetiştirildiğini, üreticilerimize teslim edildiğini üretime devam etmeleri için tohum yetiştirildiğini bir kez daha altını çizmek isterim. Bu anlamda bizde Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak 2021 yılından bu yana özellikle ata tohumundan elde edilen sebze fidanlarını yazlık, kışlık, mevsimlik olarak ilimizde dağıtımını yapıyoruz. Son 3 yılda iki buçuk milyon fideyi çiftçilerimizle üreticilerimize teslim ederek toprakla buluşturduk. Bu projenin yüzde yetmiş beşi bakanlığımız hibesinde katılımcı üreticilerimiz sadece yüzde yirmi beşini ödüyorlar. Yaklaşık 1,5 milyon TL' lik projeden bahsediyoruz. Buradan gelişen büyüyen bu sebzelerin elde edilen ürünlerinden elbette yeni tohumluluklarını da saklaya biliyorsunuz" dedi. - MUĞLA