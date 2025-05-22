Muğla'da 2025 Biçerdöverle Hububat Hasadı Başladı

Muğla'da 2025 Biçerdöverle Hububat Hasadı Başladı
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Muğla'nın Datça ilçesinde 2025 yılı biçerdöverle hububat hasadı başladı. Bu yıl yaklaşık 35 bin hektar alanda tarla bitkileri ekildi ve hasadın 25 Ağustos'ta Seydikemer ilçesinde sona ermesi bekleniyor. Hasat sürecinde denetimler düşen ürün kayıplarını azaltmak için devam edecek.

Muğla'da 2025 yılı biçerdöverle hububat hasadı, Datça ilçesinde başladı. Hasat sezonunun, Seydikemer ilçesinin yüksek yaylalarında 25 Ağustos'ta sona ermesi bekleniyor.

2024/2025 ekim sezonunda Muğla genelinde yaklaşık 35 bin hektar alanda buğday, arpa, yulaf, çavdar, aspir, kolza, soya, dane mısır, ayçiçeği, nohut, mercimek gibi tarla bitkileri ekildi. Bu alanların yaklaşık yüzde 70'inin biçerdöverle hasat edileceği öngörülüyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan biçerdöverle hasatlarda ürün kayıp oranı ortalama yüzde 1,35 olarak gerçekleşti. Bu yıl da kayıpları en aza indirmek amacıyla, Muğla genelinde 13 ilçede görev yapan 39 kontrolör eşliğinde hasat sürecinde denetimler devam edecek. Denetimlerde, dane dökülmelerinin ve kırılmalarının azaltılması, biçimin mümkün olduğunca dipten yapılması ve sap kayıplarının en aza indirilmesi hedefleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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