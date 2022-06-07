Muğla Büyükşehir, Nüfusunun 236 Katı Yolcu Taşıdı - Haberler

Muğla genelinde 1421 denetimli halk aracı ve 278 belediye otobüsü ile hizmet vermeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, 236 milyon 194 bin 87 yolcu taşıdı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi engelli rampalı, 24 saat izlenen, içerisinde kameraların bulunduğu ve çevreci modern otobüslerle il genelinde ulaşım hizmeti vermeye devam ediyor.

Muğla il genelinde 1421 denetimli halk aracı ve 278 belediye otobüsü ile bugüne kadar 236 milyon 194 bin 87 yolcu taşındı. Büyükşehir belediyesine ait otobüslerde 78 milyon 127 bin 121 yolcu taşınırken, denetimli halk araçlarında 188 milyon 66 bin 966 yolcu taşındı.

31 MİLYON YOLCU ÜCRETSİZ TAŞINDI

Bugüne kadar taşınan 236 milyon 194 bin 87 yolcudan 31 milyon 465 bin 707'si, Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenen "Ücretsiz Yolcu Taşıma Kanunu" kapsamında ücretsiz olarak taşındı. Ücretsiz taşınan yolcular için Bakanlık tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ödeme yapılırken bu ödeme şoförlerin hesaplarına yatırılıyor.

ANKA / Ekonomi