Muğla Büyükşehir Belediyesi ipekböcekçiliği üretimi için üreticilere dut fidanı, besleme evi desteklerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin İpekböcekçiliği destekleri büyüyerek devam ediyor.

Muğla Büyükşehir'in desteği ile İpekböcekçiliği gelişiyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi ipekböcekçiliği üretimi için üreticilere dut fidanı, besleme evi desteklerine devam ediyor.

MUĞLA - Tarımsal üretimi desteklemek, üreticilerin alternatif ve katma değeri yüksek ürünlerle gelirlerini arttırmak için çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi il genelinde ipekböcekçiliği üreticilerinin dut fidanı, besleme evi gibi hizmetlerle yanında oluyor.

Bu çerçevede Kozabirlik'in alım garantörlüğünde Muğlalı üreticilere ipekböceği dağıtımı yapıldı. İpekböceği üretimi yapacak üreticiler Büyükşehir Belediyesi dut fidanı desteklemelerinden ve besleme evi hizmetlerinden yararlanarak ülke ekonomisine katkı sağlıyor. İpekböceği için açıklanan 400 TL yaş koza birim fiyatıyla 2023 yılında Muğlalı üreticilerin 3 Milyon 280 Bin TL gelir elde etmesi bekleniyor.

Büyükşehir Belediyesinin İpekböcekçiliği destekleri büyüyerek devam ediyor

Muğla'da tarımsal üretime verdiği desteklerle adından söz ettiren Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel tarımsal üretimlerinden biri olan ipekböcekçiliğine destekleri devam ediyor. Seydikemer ilçesi Çobanlar Mahallesi'ndeki 15 dönüm araziye 3300 dut fidanı dikimi, Menteşe İlçesi Yeşilyurt Mahallesi Maşat Mevkiinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4600m2 alana, mülkiyeti Menteşe Belediyesi'ne ait 12 bin 400 metrekare alana dut fidanı dikimi yaparak üreticilerin hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda bu yerlere ve Yeşilyurt Maşat'a 100 metrekare alana sahip ipekböceği besleme evleri yaptı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Maşat Mevkiinde 150m2 yapı içinde; dokuma atölyesi, eğitim alanı ve müze alanı oluşturarak ipekböcekçiliğini geleneksel olarak yaşatıyor.