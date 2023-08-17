Muğla Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçlarını Denetliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha güvenli, konforlu ve hijyenik bir ortamda seyahat edebilmeleri için kendi envanterine ait siyah plakalı toplu taşıma araçlarını sefere çıkmadan önce denetliyor. Kontrollerle arıza riskleri en aza indirilerek güvenli bir yolculuk sağlanması amaçlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların daha güvenli, konforlu ve hijyenik bir ortamda seyahat edebilmeleri için yetki ve sorumluluğu kapsamında kendi envanterine ait siyah plakalı toplu taşıma araçlarını sefere çıkmadan önce denetliyor.

Vatandaşların daha güvenli, konforlu ve hijyenik bir ortamda seyahat etmeleri için çalışan Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda yetki ve sorumluluğunda bulunan kendi envanterine ait siyah plakalı toplu taşıma araçlarını sefere çıkmadan önce denetliyor.

MUTTAŞ bünyesinde istihdam edilen lojistik destek personeli ile toplu taşıma hizmetlerinde görevlendirilen otobüslerin sefere çıkmadan önce tüm teknik ve fiziki kontrolleri (far, lastik basıncı, mekanik gibi kontroller) yapılıyor. Bu kontrollerle otobüslerde seyahat esnasında arıza risklerinin en aza indirilmesi güvenli ve vatandaşların mağdur olmayacağı bir yolculuk sağlanması amaçlanıyor.

Güvenli ulaşım için yapılan çalışmalar kapsamında toplu taşıma araç sürücülerinin tüm belgelerinin güncel olup olmadığı denetlenerek hızlı, güvenli sonuç veren cihazlar ile alkol oranını nefes yolu ile tespit ediliyor. İl genelinde toplu taşıma hizmetlerinden faydalanan vatandaşların huzurlu, güven, emniyetli ve konforlu bir şekilde seyahat etmeleri için çalışmalar devam ediyor.