Muğla Büyükşehir Belediyesi, Tarım Kooperatiflerini Birleştiriyor

Tarımsal kalkınma ve üretim için Muğla'da birçok farklı projeyi hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin üretim kooperatiflerini bir araya getirerek tek çatı altında toplamayı hedeflediği Muğla Tarım Güçbirliği kooperatifi 14 kooperatifle protokol yaparak kooperatiflerin güçlerini birleştirmesini sağladı.

Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatif Başkanı Fatih Öztürk 13 ilçede hizmet veren kooperatifleri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde birleştirmek için çalıştıklarını, birlikte üretip, pazarlayıp Muğla'nın tarımına hizmet ettiklerini söyledi.

Fatih Öztürk; "Güçbirliği kooperatifimiz Büyükşehir Belediyemiz desteği ile her geçen gün genişliyor. Büyükşehir Belediyemiz gerek mülkiyetindeki toprakları kooperatiflerimizin kullanımına açarak, gerek ekipman desteği ile üretime büyük destek veriyor. Aynı zamanda Muğla tarımı için yerel tohum merkezi, toprak analiz laboratuvarı, meyve sebze kurutma tesisi, koku vadisi, deneme bahçeleri, fidan desteği ve daha birçok hizmetle üreticimize destek en önemlisi de güç veriyor. Bu desteklerle kooperatiflerimizi tek çatı altında topladığımız Güçbirliği Kooperatifimizde ortak sayımız 14'e ulaştı. Bu güç birliğine katılmak için diğer kooperatiflerimizle de görüşme halindeyiz. Muğla'mızın ürünlerini yurt içi ve yurt dışına, büyük marketlere pazarlamaya başladık. Muğla, Büyükşehir desteğimizle kooperatifleriyle birlikte üreten, ürettiğini pazarlayan ve emeğinin karşılığını fazlasıyla alan bir tarım kenti olacak. Bize desteklerini her zaman hissettiren, tarıma verdiği önemle Muğla'nın bereketli topraklarına yatırım yapan Büyükşehir Belediye Başkanı'mıza da çok teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA