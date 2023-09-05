Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarım Analiz Laboratuvarında 16 Bin 714 Analiz Yapıldı

8 yılda 16 bin 714 analiz yapıldı

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi modern tarım tekniklerinin uygulanması ve verimin arttırılması amacıyla kurduğu Toprak, Bitki, Sulama Suyu Analiz Laboratuvarında 2015 yılından bugüne kadar 10 bin 957 toprak, 5 bin 150 bitki, 607 su toplam 16 bin 714 analiz gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliği ile 2015 yılında Araştırma Laboratuvarları Merkezi içerisinde kurulan Muğla Tarımsal Maksatlı Toprak, Bitki, Sulama Suyu Analiz laboratuvarı tarımsal üretimde verim ve kaliteyi arttırmak için çalışmaya devam ediyor.

Toprakta Temel Analizler, Detaylı Toprak Analizleri, Sulama suyu analizleri, Bitki Analizleri olmak üzere 4 yetki belgesine sahip laboratuvarda bugüne kadar 10 bin 957 toprak, 5 bin 150 bitki, 607 su toplam 16 bin 714 analiz gerçekleştirildi. Ayrıca 2023 yılı içerisinde 14 farklı ilden gelen 324 adet analiz de yapılarak üreticiye destek olundu.

Muğla Tarımsal Maksatlı Toprak, Bitki, Sulama Suyu Analiz laboratuvarı sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Nureddin Öner, Büyükşehir ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliği ile kurulan laboratuvarın gerçekleştirdiği analizlerle Muğla toprak haritasının çıkarılmasını sağladığını söyledi ve yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda üreticilere verilen gübreleme programı ile üretimde yüzde 90 başarı sağlandığını belirtti.

"Bugüne kadar yaklaşık 17 bin analiz gerçekleştirdik"

Dr. Öğretim Üyesi Nureddin Öner; "2015 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından kurular bir laboratuvar. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 4 başlıkta yetkili laboratuvarımızı kurduk. 2015 yılından beri de yaklaşık 17 bin analiz yaptık. 2019 yılında da bu analiz verilerinin Muğla haritasını yaptık. Burada üreticilerimiz tarla bitkilerine bahçe bitkileri ve sebze üretiminde hangisini yapacaklarına puanlama yapılıyor. Bu puanlama nasıl yapılıyor? Toprağın yaprak analizlerinin bir puanı ve kalitesi, sonra da istenilen bitkinin bir puanı ve kalitesi bunlar çakıştırıldıktan sonra bir sıralama yapılıyor. 60 puanın üzerindeki bitkiler ekilebilirliği, getirisi daha yüksek olabilir diye böyle bir haritalama yapıldı. Yaptığımız toprak bitki ya da su analizleri tarımsal maksatlı su analizleri üreticilerimiz bunu bire bir uyguladığı zaman başarı oranı en az yüzde 80-90. Yani biz 5 ton/dekar demişsek narenciyede bu gübre uygulamasını yaptığımızda kesinlikle yüzde 80-90 çok rahatlıkla ulaşabilir" dedi.

Muğla'da yaptıkları analizler sonucu çinko ve bor elementlerinin eksik olduğunu belirlediklerini söyleyen Nureddin Öner; bitki analizleri sonucunda Muğla'da özellikle çinko ve bor elementleri noksanlıkları belirlendiğini açıkladı.