Muğla Büyükşehir Belediyesi Kıl Keçisi Projesi Başvuru Süresini Uzattı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin üç ilçede devam edeceği Kıl Keçisi Projesi'ne başvuru süresi 15 Eylül'e kadar uzatıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Kıl Keçisi projesinde Bodrum, Seydikemer ve Milas'taki kadın üreticilere 2 dişi 1 erkek keçi kıl keçisi desteklemesi yapılacak. Bu ilçelerdeki kırsal mahallerdeki kadın üreticilerden başvurular alınmaya başlandı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği kıl keçisi projesi için son başvuru tarihi 15 Eylül olarak belirlendi. Tarım ve hayvancılıkta üreten köylünün yanında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kadın üreticilere yönelik başlattığı ve yoğun ilgi gören Kıl Keçisi projesi Milas, Bodrum ve Seydikemer ilçelerinin kırsal mahallelerinde devam ediyor. Bugüne kadar Muğla'nın 10 ilçesinde 318 kadın üreticiye 954 kıl keçisi dağıtan Büyükşehir Belediyesi Milas, Bodrum ve Seydikemer'de kıl keçisi dağıtımı için başvurular devam ediyor. - MUĞLA