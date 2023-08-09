Muğla Büyükşehir Belediyesi Kıl Keçisi Dağıtımı Başvurularını Başlattı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum, Seydikemer ve Milas'taki kadın üreticilere kıl keçisi dağıtımı yapılacak. Başvurular başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Kıl Keçisi projesi kapsamında Bodrum, Seydikemer ve Milas'taki kadın üreticilere kıl keçisi dağıtımı yapılacak. Bu ilçelerdeki kırsal mahallerdeki kadın üreticilerden başvurular alınmaya başlandı.

Tarım ve hayvancılıkta üreten köylünün yanında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kadın üreticilere yönelik başlattığı ve yoğun ilgi gören Kıl Keçisi projesi Milas, Bodrum ve Seydikemer ilçelerinin kırsal mahallelerinde devam ediyor. Bugüne kadar Muğla'nın 10 ilçesinde 318 kadın üreticiye 954 kıl keçisi dağıtan Büyükşehir Belediyesi Milas, Bodrum ve Seydikemer'de kıl keçisi dağıtımı için başvuruları başlattı.

Başvuru Şartları

Muğla Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınma çalışmaları ve kadın üreticilere destek olmak için Milas, Bodrum ve Seydikemer ilçelerinde kıl keçisi dağıtacak. Üç ilçede dağıtılacak olan kıl keçileri için başvuru şartları belirlendi;

-18-45 yaş arasındaki kadın çiftçilerin başvuruları değerlendirilecek.

-Hay Bis sistemine kayıtlı hayvancılık işletmesi ve işletme numarası olması

Ailesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvana sahip birey olmaması,

-SGK ya kayıtlı herhangi bir işte çalışmaması,

-20 dekardan fazla arazisi olmaması,

-Her aileden 1 kişi faydalanabilecek,

-Destek verilecek kişiler kura ile belirlenecek.

-Hayvanlara bakabileceği hayvan ağılının olması ya da uygun olanakları taahhüt etmesi,

-Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan taahhütnameyi imzalamayı kabul etmesi