Muğla Büyükşehir Belediyesi, İpekböcekçiliği Projesi ile Kadınların Üretime Katılmasını Sağlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ipekböcekçiliği projesi ile geleneksel üretimi destekleyerek kadınların üretime katılmasını sağlıyor. Tarımsal üretimi desteklemek, üreticilerin alternatif ve katma değeri yüksek ürünlerle gelirlerini artırmak için çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ipekböcekçiliği üreticilerinin dut fidanı, besleme evi gibi hizmetlerle yanında oluyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ipekböcekçiliği projesi ile geleneksel üretimi destekleyerek kadınların üretime katılmasını sağlıyor.

Muğla'da tarımsal üretimi desteklemek, üreticilerin alternatif ve katma değeri yüksek ürünlerle gelirlerini artırmak için çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ipekböcekçiliği üreticilerinin dut fidanı, besleme evi gibi hizmetlerle yanında oluyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Maşat'ta ipekböcekçiliği için destek verdiği üreticilerden Melahat Yalınkılıç ev hanımı olduğunu, aileden ipekböcekçiliği üretimini, dokuma bildiğini ve Büyükşehir'in desteği ile ekonomik olarak ailesine destek olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Yalınkılıç sözlerine, şöyle devam etti:

"Üretmeyi seviyorum. İpekböcekçiliği üretimine bu yıl katıldım. Annem, anneannem daha önce ipekböceği üretimi yapıyordu. Zevkli ve güzel bir iş. Dutları toplayıp veriyoruz. 3-4 günde bir alt temizliği yapıyor, yerlerini genişletiyoruz. Büyükşehir Belediye'miz bu süreçte besleme evi, dut fidanı ile hep yanımızda oldu. Belediye'mize teşekkür ederim. İpekböcekçiliği eskiden buraların önemli geçim kaynaklarından biriydi. Gençlerimizi de buraya bekliyoruz. Birlikte üretelim."

Maşat bölgesinde ipekböcekçiliği ile ilgilenen bir diğer üretici Birgül Öziç de ipekböcekçiliğinin zevkli ve değerli bir uğraş olduğunu, gençlerinde bu alternatif üretime katılması için desteklenmesi gerektiğini söyledi. Öziç, şunları dile getirdi:

"Ben daha önce ipekböcekçiliği üretimine katıldım. Güzel, değerli bir uğraş. Gençlerin bu üretime katılması ve desteklenmesi gerekiyor. Biz onlara öğretebiliriz. Benim oğullarım var onlar evlendiklerinde gelinlerime öğretmek isterim. Büyükşehir Belediye'miz ipekböcekçiliği konusunda her zaman arkamızda oldu. Büyükşehir Belediye'mize destekleri için teşekkür ediyorum. İnşallah ipekböcekçiliği üretimi nesilden nesile devam eder."

Muğla'da tarımsal üretime büyük önem verdiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, katma değeri yüksek geleneksel ve alternatif tarım ürünleri ile de özellikle kadınların üretime katılmasını sağlamak için çalıştıklarını belirtti. Başkan Gürün, şöyle konuştu:

"Milli ekonominin temeli tarımdır diyen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda Muğla'mızda tarıma, üretime, kadınların üretime katılmasına, kooperatifleşmeye büyük önem veriyoruz. Büyükşehir olarak özelikle kadınlarımızı üretime dahil ederek Muğla'da birlikte üretmeye ve kazanmaya devam ediyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş ipekböcekçiliği üretimi de bunlardan biri. Muğla'mızın belirli bölgelerine ipekböceği besleme çadırları, dut fidanı bahçeleri oluşturarak kadınlarımızla birlikte bu böceklere Muğla'mızda hayat veriyor, kaliteli ürünleri birlikte üretiyoruz. Halkımız için alternatif gelir kaynakları yaratmak ve kadın üreticilerimizin desteklenmesini sürdürmek için çok farklı projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."