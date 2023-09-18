Muğla Büyükşehir Belediyesi Duyusal Analiz Laboratuvarı'nda 450 Kişiye Eğitim Verildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Duyusal Analiz Laboratuvarı, bugüne kadar 450 kişiye eğitim verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kentte 2017 yılında faaliyete geçirdiği Duyusal Analiz Laboratuvarı'nda zeytinyağı farkındalık eğitimleri devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Ticaret Borsası ve Zeytindostu Derneği'nin ortak girişimleri ile Muğla Ticaret Borsası hizmet binası içerisinde hizmete giren Duyusal Analiz Laboratuvarı'nda zeytinyağı tadım eğitimlerinde bugüne kadar 450 kişi eğitim aldı. 2017 yılında faaliyete alınan Duyusal Analiz Laboratuvarı'nda 2 ayrı panel odası bulunuyor ve 24 panelist aynı anda tadım yapabiliyor. Duyusal Analiz laboratuvarında yapılan çalışmalar, verilen eğitimler ile kaliteli zeytinyağı üretimine, değer artışı sağlanmasına, ihracata yönelik ürün elde etme ve bilinçli tüketici kavramlarına da katkı sağlanması hedefleniyor.

Zeytinyağının işitme, dokunma, koklama ve görme duyuları ile algılanan karakteristiklerini hissetmek, ölçmek, analiz etmek ve yorumlamak için kullanılan bir yöntemi olan duyusal analiz eğitimlerine kurumsal ve kişisel olarak katılmak isteyenler 444 48 01 numaralı telefon ile başvuru yapabiliyor.