Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Mumcular Mahallesi'nde Ek Su Sağlama Çalışmalarına Devam Ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Bodrum Mumcular Mahallesi'nde başlattığı ve bölgeye günlük 5 bin kişiye yetebilecek miktarda ek su sağlayacak çalışma devam ediyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte bölgede sıcak asfalt serimi yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Bodrum Mumcular Mahallesi'nde başlattığı ve bölgeye günlük 5 bin kişiye yetebilecek miktarda ek su sağlayacak çalışma devam ediyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte bölgede sıcak asfalt serimi yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü İl genelinde sürdürdüğü ek su sağlama çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler son olarak Bodrum'un Mumcular Mahallesinde başlattığı çalışma ile bölgeye günlük ek 1100 ton su sağlayacak.

Mumcular Mahallesi'nde başlatılan proje ile bölgede 1700 metre içme suyu hattı ve 725 metre de hat yenileme çalışması yapılacak. Bunun yanı sıra çalışma kapsamında mevcut hatların çapı büyütülerek basınç düzenlemesi yapılacak ve böylelikle içme suyu kaynaklarından mahalleye daha fazla su verilecek. En geç ekim ayının sonunda tamamlanarak, Bodrumlu vatandaşların hizmetine sunulması beklenen projenin ardından kazı yapılan bölgede sıcak asfalt serimi yapılacak.