Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'da su sorununu çözmek için çalışmalara devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'da ortaya çıkan su ihtiyacını karşılamak için başlattığı projelere ara vermeden devam ediyor. Son olarak Yalıkavak ve Umurca mahallelerinin üst kotlarında yaşanan su sorunlarını gidermek için ilave kaynak bulunarak bu su sisteme dahil ediliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'da ortaya çıkan su ihtiyacını karşılamak için başlattığı farklı projelere ara vermeden devam ediyor. Ekipler son olarak Yalıkavak ve Umurca mahallelerinin üst kotlarında yaşanan su sorunlarını gidermek için ilave kaynak bularak bu suyu sisteme dahil ediyor.

Bodrum Yarımadası'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Geyik ve Mumcular Barajları'nın kuruması ve bu nedenle DSİ tarafından kapatılması üzerine bölgede önemli bir su açığı ortaya çıktı. Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri, vatandaşların temel ihtiyacı olan içme ve kullanma suyunun yetersiz kalması nedeniyle daha önceden projeleri hazırlanmış ve acil durumlarda uygulamaya konulması planlanan çalışmalara bir an önce başladı.

YALIKAVAK VE UMURCA'NIN ÜST KOTLARINDAKİ SU SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Muğla Büyükşehir Belediyesi, suyun yetersiz kalması ve yoğun kullanım nedeniyle farklı noktalarda yaşanan sorunları teker teker gideriyor. Bu kapsamda son olarak Yalıkavak ve Umurca Mahalleleri'nin özellikle üst kotlarında yaşanan su sorunlarını gidermek için çalışma başlatan ekipler, bu kapsamda sisteme dahil edilmek üzere iki farklı kaynak buldu. Bu kaynakların tekinden günlük 604 ton su sağlanırken, toplamda günlük 1208 ton ilave su sisteme dahil edilmiş olacak. Bağlantıları süren ilave su çalışmalarının ardından ilave su depolara aktarılacak ve Yalıkavak ile Umurca Mahallelerinin üst kotlarında yaşanan problem ortadan kalkacak.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR, BODRUM'UN SU İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN MUSKİ'YE 110 MİLYON TL BÜTÇE AKTARDI

Bodrum'da yaşanan su sorunun çözümü adına önemli yatırımları hayata geçiren MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri bu çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu projelerin hayata geçirilmesi için önemli bir maddi kaynak ihtiyacı duyurlurken bu kaynak Muğla Büyükşehir Belediyesinin bütçesinden karşılanıyor. Bu kapsamda Bodrum'da ek su sağlama çalışmalarının hayata geçirilmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından MUSKİ Genel Müdürlüğüne 110 Milyon TL aktarılırken bu paranın tamamen Bodrum'da ki su sorunun çözümü için harcanacağı ve ilk etapta kısa vadeli bir çözümle vatandaşlara kesintisiz su verilmesinin planlandığı öğrenildi.