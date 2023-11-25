Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum'da Altyapı Yatırımlarını Tamamlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Bodrum'da başlattığı altyapı yatırımları tamamlanma aşamasına geldi. Gümüşlük, Koyunbaba ve Geriş Mahalleri'nde tamamlanan kanalizasyon hatları için bağlantı işlemleri başlıyor. Ayrıca atıksu arıtma tesisleri de hizmete girecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Bodrum'da başlattığı altyapı yatırımları hizmete giriyor. Bu kapsamda Gümüşlük, Koyunbaba ve Geriş Mahalleri'nde tamamlanan kanalizasyon hatları için bağlantı işlemleri, 1 Aralık itibariyle başlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum'un yıllardır süren altyapı eksiklerinin tamamlanması için başlatılan projeler tamamlanıyor. Özellikle yarımadanın atıksu sorunun ortadan kaldırılması ve kanalizasyon eksiklerinin giderilmesi için hayata geçirilen yatırımlar ile kentin yeşili ve mavisinin korunması amaçlanıyor.

Bodrum'da başlatılan altyapı yatırımları tamamlanma aşamasına gelirken vatandaşların hizmetlerden yararlanması için bağlantı işlemleri başlıyor.

3 MAHALLE İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

Bodrum'da Büyükşehir Belediyesi tarafından 518 milyon TL yatırımla hayata geçirilen 102 bin metrelik kanalizasyon projesinin tamamlandığı bölgelerde abonelik işlemleri başlıyor. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 100 bin metre kanalizasyon çalışması yapılırken; Gümüşlük, Koyunbaba ve Geriş Mahallelerindeki vatandaşlar, 1 Aralık 2023 tarihi itibariyle kanalizasyon aboneliği ve bağlantıları için başvuru yapabilecekler. Vatandaşlar,bağlantı işlemleri için MUSKİ abone işleri birimleri ve 444 48 01 numaralı çağrı merkezi ve www.muski.gov.tr adresinden detaylı bilgi alabiliyor.

Bu üç mahalle dışında Turgutreis, Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri ve Bahçelievler Mahallelerinde de kanalizasyon çalışmaları tamamlanma aşamasına gelirken, en geç 15 Ocak 2024 tarihine kadar bu bölgelerde de kanalizasyon bağlantı işlemlerine başlanacak.

ARITMA TESİSLERİ TAMAMLANDI VE HİZMETE GİRİYOR

Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Bodrum'un doğası ve özellikle denizlerinin korunması açısından büyük önem taşıyan atıksu arıtma tesisi yatırımları da tamamlandı. Bu kapsamda 200 bin kişiye hizmet verebilecek kapasiteyle Bodrum'un en büyük arıtma tesisi olan Turgutreis İleri Biyolojik atıksu arıtma tesisinde çalışmalar biterken, geçici kabul işlemleri bekleniyor. 231 milyon TL yatırımla hayata geçirilen tesisin sahip olduğu teknolojik donanım sayesinde arttığı su yeşil alanında kullanılabilecek.

Ayrıca yine Gümbet ve Gümüşlük tesislerini 200 bin kişiye hizmet verebilecek kapasiteye yükselten yenileme projesi de tamamlandı. Geçici kabul işlemleri tamamlanan tesisler, çok kısa bir süre içinde hizmete girecek. 226 milyon 580 bin TL'ye mal olan proje ile Gümbet atıksu arıtma tesisi 3, Gümüşlük atıksu arıtma tesisi 4 kat büyütülecek ve MBR sistemiyle kaliteli bir arıtma yapılacak.

KAZI ÇALIŞMASININ YAPILDIĞI BÖLGELERDE SICAK ASFALTLA KAPLANIYOR

Muğla Büyükşehir Belediyesi altyapı yatırmaları sarasında kazı yapılan bölgelerin önemli bir kısmında sıcak asfalt çalışması yapıyor. Çalışmalar kapsamında Akyarlar, Atatürk Caddesi ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarında yaklaşık 10 bin metre sıcak asfalt çalışması yapılırken asfaltlama işlemleri Torba, Yalıkavak, Turgutreis, Akyarlar ve Bağla Mahallerinde devam edecek. Büyükşehir Belediyesi yetki sorumluluk alanında bulunan bölgelerde toplam 26 bin metrelik sıcak asfalt çalışması yapacak.