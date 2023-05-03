Muğla Büyükşehir Belediyesi, 434 Dönüm Arazisinde Yem Bitkisi Üretimi Yapıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkla uğraşan kooperatif üyelerine destek olmak için 434 dönüm arazisine yem bitkisi ekti. Hasadı yapılan yem bitkisi ücretsiz olarak dağıtılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 434 dönüm arazisine ektiği yem bitkisinin hasatına başlandı. Hasadı yapılan yem bitkisi balya haline getirilerek hayvancılıkla uğraşan kooperatif üyesi üreticilere ücretsiz dağıtılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması için yaptığı çalışmalar ile hem üretim artıyor hem de çiftçilere destek sağlanıyor. İl genelinde hayvancılığın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için projeler üreten Büyükşehir Belediyesi, küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan, özellikle de süt sığırı yetiştiriciliği yapan çiftçilerin kaba yem ihtiyacına destek olmak için çalışmalarına devam ediyor.

Geçen yıl başlayan proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi; mülkiyeti kendisine ait olan Yatağan İlçesi Madenler Mahallesi'nde 40 dönüm, Seydikemer İlçesi Korubükü Mahallesi'nde 33 dönüm, İzzettin Mahallesi'nde 22 dönüm, Milas İlçesi Koru Mahallesi'nde 339 dönüm olmak üzere toplamda 434 dönüm tarım arazisinde yem bitkisi tohumu ekimi yaparak hasadına başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin kaba yem desteğinden yaklaşık kooperatif üyesi 700 üreticinin yararlanması bekleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Yatağan İlçesi Madenler Mahallesi'nde mülkiyeti kendisine ait 40 dekarlık tarım arazisinde başladığı hasatta konuşan kooperatif üyesi İsmail Kın, hasadı yapılan kaba yemin hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvan için kullanıldığını, hayvancılıkla uğraşanlara büyük destek olunduğunu söyledi.

Muğla'yı turizm, kültür-sanat yanında üreten, köylünün milletin efendisi olduğu bir tarım kenti haline getirmek için mücadele ettiklerini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Büyükşehir'e ait arazilere yem bitkisi ektiklerini, hasadını yaparak kooperatif üyesi üreticilere ücretsiz dağıtacaklarını belirtti. Gürün, şunları kaydetti:

"Muğla bereketli toprakları, başat ürünleri ile çok önemli bir tarım kenti. Turizmde bir marka olan şehrimiz dünyanın en özel zeytin yağından balına, susamından portakalına kadar çok geniş bir ürün yelpazesine sahip. Bu bereketli topraklarda üreten köylümüzün yanında olmak, onları tekrar milletin efendisi yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Mülkiyeti Büyükşehir Belediye'mize ait topraklara yem bitkisi ekimi yaptık. 434 dönüm arazide yeşeren yem bitkileri hayvancılıkla uğraşan kooperatif üyesi üreticilerimize ücretsiz dağıtılacak. Muğla'mızda Büyükşehir destekleyecek, üreticimiz kazanacak."