Mudanya'da Yasak Alanda Kum Şırlanı Avcıları Yakalandı

Mudanya'da yapılan denetimde yasak alanda kum şırlanı avcılığı yapan 2 kişi yakalandı. Avcılara toplamda 11 bin 256 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, bin kilogram kum şırlanı denize salındı.

Mudanya ilçesinde yasak alanda kum şırlanı avcılığı yapanlar kıskıvrak yakalandı, bin kilo kum şırlan denize salındı.

Mudanya'nın Eğerce ve Mesudiye mahallelerinde Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karacabey İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tirilye Jandarma Karakol Komutanlığı ve Mudanya Deniz Şube Müdürlüğü (Deniz Polisi) ekiplerinin katılımıyla yasak alanda kum şırlanı denetimi yapıldı.

Denetimde denizden el direci yardımı ile kum şırlanı çıkarıldığı tespit edildi. Yasak avcılık yapan 2 kişi hakkında her birine ayrı ayrı 5 bin 628 TL olmak üzere toplamda 11 bin 256 TL idari para cezası uygulandı.

Denizden çıkarılan ve piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan bin kilogram kum şırlanı, piyasa değeri 21 bin TL olan 7 adet el direci ve toplam piyasa değeri 50 bin TL olan 10 adet dalış takımı ele geçirildi. Denetimde ele geçirilen el direçleri ve dalış takımları imhası için Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı. Denizden çıkartılan bin kilogram kum şırlanı ise canlı olarak tekrar denize bırakıldı. - BURSA