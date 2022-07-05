Mudanya'da buğday hasadı başladı Bursa'nın Mudanya ilçesinde buğday hasadının başlaması dolayısıyla tarla günü etkinliği düzenlendi. Bursa'nın Mudanya ilçesinde buğday hasadının başlaması dolayısıyla tarla günü etkinliği düzenlendi. Çiftçilerin gözlem yapması ve başarılı tarım uygulamaları hakkında bilgilendirilmesi amaçlanan tarla günü, Mudanya Ziraat Odasının tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti kapsamında gerçekleştirildi. Mudanya Ziraat Odası Başkanı Erdoğan Yıldız, etkinlikte yaptığı konuşmada, oda bünyesinde çalışan mühendislerle üretimi artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Program, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi'nin biçerdöver kullanarak hasadı başlatmasıyla tamamlandı. Etkinliğe, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ, Marmarabirlik Genel Başkan Yardımcısı Ali Yıldız ve Mudanya Kooperatifi Başkanı Cüneyt Soylu, Ziraat Bankası Mudanya Şube Müdürü Soner Atmaca, Kastamonu Köy Kooperatifi Başkanı Erol Akar, Mudanya Muhtarlar Derneği Başkanı Levent Aşçı ve çiftçiler katıldı. AA / Barış Yılmaz - Ekonomi Hisarcık Mudanya Bursa Ekonomi Haberler

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