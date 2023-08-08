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Mücevher ve kuyum ürünlerine ek mali yükümlülük getirildi

Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı kararıyla bazı mücevher ve kuyum ürünlerinin ithalatına yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük getirilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bazı mücevher ve kuyum ürünlerinin ithalatına yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük getirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulamasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda göre, bazı ürünlerde uygulanan ek mali yükümlülük tahsil edilmesi olduğu belirtildi. Kararda, bazı mücevherci ve kuyumcu eşyasının AB ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici ülke menşeli olanlarının ithalatında yüzde 20 ek mali yükümlülük uygulamaya alınacak. Söz konusu yükümlülük, altından, pırlantalı altından, kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olan ürünlerde uygulanacak. Karar, 3 gün sonra yürürlüğe girecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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