MTOSB, Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde 10 firma ile yer aldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl açıklanan 'Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu' listesinde, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nden (MTOSB) 10 firma yer aldı. MTOSB Başkanı Sabri Tekli, listeye giren firmaları kutladı ve gelecek yıllarda daha fazla firma ile yer alacaklarını belirtti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl açıklanan ' Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu' listesinde, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nden (MTOSB) 10 firma yer aldı. Listede yer alan firmaları kutlayan MTOSB Başkanı Sabri Tekli, "Sanayicilerimiz ile gurur duyuyoruz" dedi.

"İSO Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu" araştırmasının sonuçları açıklandı. MTOSB, ikinci 500 listesinde de 10 firma ile yerini aldı. Listede yer alan firmaları tebrik eden MTOSB Başkanı Sabri Tekli, "Birinci ve ikinci 500 sanayi kuruluşu arasına girmeyi başaran tüm firmalarımızı kutluyorum. Üretimden vazgeçmeyen, kentimizin ve ülkemizin üretim, istihdam ve ihracat rakamlarına katkı sunan tüm MTOSB firmalarımıza şahsım ve yönetim kurulum adına şükranlarımı sunuyorum. Önümüzdeki yıllarda her iki önemli listede daha fazla firmamız ile yer almaya devam edeceğiz" dedi. - MERSİN