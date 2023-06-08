MTOSB Haziran Ayı Müteşebbis Heyet Toplantısı Gerçekleştirildi

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Haziran Ayı Müteşebbis Heyet Toplantısı gerçekleştirildi. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, MTOSB Başkanı Sabri Tekli ile sektör temsilcileri katıldı. Toplantının ardından Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve beraberindeki heyet, MTOSB sınırları içerisinde yer alan firmaları ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldılar. - MERSİN