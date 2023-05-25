MTOSB'de Başkan Tekli güven tazeledi

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nin (MTOSB) Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden Sabri Tekli seçildi. Seçimlere yüksek bir katılım sağlandı ve rekor kırıldı. Başkan Tekli, seçim sonrası yaptığı açıklamada demokrasi çizgisinden ödün vermeden seçimlerin gerçekleştirildiğini ve tüm sanayicilere teşekkür ettiğini belirtti.

Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nin (MTOSB) Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden Sabri Tekli seçildi.

MTOSB'nin 15. Genel Kurulu, Valisi Ali Hamza Pehlivan, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, MESİAD Başkanı Hasan Engin ve çok sayıda sanayicinin katılımıyla gerçekleştirildi. 212 oyun kullanıldığı seçimlere yüzde 96.4'lük bir oranda katılım sağlanarak rekor kırıldı. İki adayın yarıştığı seçimler sonucunda Sabri Tekli 122, Gökmen Akyürek ise 86 oy alırken, kullanılan oylardan 2'si boş, 2'si ise geçersiz sayıldı. Bu sonuçlar ile Sabri Tekli yeninden başkan seçildi.

Seçim sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Tekli, "Her dönem olduğu gibi bu dönemde de demokrasi çizgimizden ödün vermeden seçimimizi rekor bir katılım oranı ile gerçekleştirdik. Tüm sanayicilerimize destekleri için teşekkür ediyorum. Daha gidecek çok yolumuz var" dedi. - MERSİN