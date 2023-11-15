MTOSB 4. Bölge parsel tahsisleri törenle yapıldı

Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesinin (MTOSB) 4. bölge parsel tahsisi törenle yapıldı.

Bir otelde gerçekleştirilen törende konuşan MT Osb Başkanı Sabri Tekli, 4. bölge ile ilgili bilgiler vererek, bölgenin Mersin'e kazandırılması noktasında emekleri olan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Tekli, "4. bölge içerisinde yer alan Adalet Bakanlığına ait cezaevi olarak planlanan 150 dönümlük alan, OSB olarak yaptığımız girişimler ve Adalet Bakanlığı ile görüşmelerimiz neticesinde, cezaevi tahsisi kaldırılarak Maliye ve Hazine adına tescil edilmiştir" dedi.

Bu sürecin ardından 5 Aralık 2019 tarihinde yer seçim komisyon toplantısı yapılarak Kültür Varlıklarını Koruma Kurumu dışında tüm kurumların olumlu görüşünün alındığını söyleyen Tekli, "4. bölge olarak planlanan alanda bin 800'lü yıllarda 150 dönümlük belli bir kısmı taş kesim sahası olarak kullanıldığından, ilgili alan önce 3. derece sit alanı olarak ilan edilmiş, daha sonra ise tarafımızca yapılan gerekçeli rapor ve görüşmeler neticesinde 10 dönümlük bir kısmın 4. bölge içerisinde müze alanı olarak ayrılmasına karar verilerek, bölgenin yer seçimi 16 Ağustos 2022 tarihinde kesinleşmiştir" diye konuştu.

4. bölgenin diğer bölgelere nazaran daha küçük bir alan olması sebebiyle tahsislerin yapılması amacıyla 8 kişilik bir komisyon kurularak, belirlenen kriterleri sağlayan MTOSB firmalarına öncelik vermek kaydıyla tahsislere başladıklarını aktaran Tekli, "Bu komisyonun başında Mersin Valimiz Ali Hamza Pehlivan, bir gün bile yanımızdan ayrılmayarak bizlere değerli desteklerini sundu. Mersin için, ülkemiz için önemli bir kazanım oldu. Özellikle göreve geldiğim süreçten itibaren 2,3,4 ve değerlendirmelerden sonra 5. bölgeyi de önümüze koyarak yaklaşık 260 hektar olan bölgeyi 2 yıla kadar hayata geçirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

4. bölgede kamulaştırmada 100 dönüm kadar bir eksikleri olduğunu kaydeden Tekli, "Buradan yatırımcılara seslenmek istiyorum; bize 1-2 ay müsaade etmelerini rica ediyorum. Sanayicilerimiz ile birlikte başlayacağımız yatırımlara, alt yapı ve üst yapı çalışmaları hayata geçirildiğinde önümüzdeki 1 yıl içerisinde tesislerin yükseldiğini hep birlikte göreceğiz. Hedefimiz 6 bin kişinin çalışacağı bölgeyi Mersin'e kazandırmak. Bölgemizde sanayi parsellerine yönelik talebin çok olması sebebiyle 5. bölgenin de yer seçim toplantısını 9 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirdik. En hızlı şekilde 5. bölgemizin de tahsislerine başlayıp, bu bölgemizi de hayata geçireceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Mersin her geçen gün daha değerli bir kent haline geliyor"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise kentin sürekli büyüdüğüne ve geliştiğine dikkat çekerek, "Sanayi ve tarım üretiyor, lojistik ürünleri taşıyor, hizmet sektörü ve turizm sektörü çalışıyor. Mersin her geçen gün daha değerli bir kent haline geliyor. Başka şehirlere gittiğim zaman Mersin ile ilgili yapılan olumlu değerlendirmeler beni gururlandırıyor. Mersin 10 yıl önce diğer şehirlerde konuşulan Mersin değil, artık o algı yok" dedi.

Mersin'in huzur kenti olduğunun altını çizen Seçer, "Mersin bir arada yaşayan, birbirini seven, çalışan, üreten, gelişmek isteyen, daha güzel bir yaşam için, çocuklarına rızık kazanmak için alın teri döken insanların kenti. Bu da bana onur veriyor. Limanımızla, verimli ovamızla, topraklarımızla, dağımızla, her şeyimizle mükemmel bir şehirde yaşadığımızın farkında olup bu şehre hep beraber sahip çıkmalıyız" ifadelerine yer verdi.

"Sanayi, ülkelerin kalkınmasında lokomotif sektörlerden biridir"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'da konuşmasında, kentin sanayi alanlarının giderek artış gösterdiğini, bunun kent ve ülke ekonomisine önemli ölçüde geri dönüşleri olduğunu belirterek, "MTOSB'nin de 1993 yılında başlayan bir serüveni ve gelişim yolculuğu var. Bugün, bu gelişim yolculuğu içerisinde 4. etabı da ilimize ve sanayicimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Sanayinin, ülkelerin kalkınmasında, gelişmesinde lokomotif sektörlerden biri olduğunu vurgulayan Vali Pehlivan, şöyle devam etti; "Bu bağlamda düzenli sanayileşmenin elbette ayrı bir önemi ve değeri var. Nitekim OSB'ler bu maksatla tesis edilmiş ve sanayileşirken düzenli yapılaşmayı, çevreyi korumayı, bilimi ve teknolojiyi etkin şekilde kullanmayı, altyapı, üstyapı hizmetlerinden müştereken yararlanmak suretiyle orada bir fayda üretmeyi, kümeleşmeyi de dikkate alarak profesyonel anlamda bir yapılanmayı gözetmesi açısından çok önemli bir işlev görmektedir. İlimizde 1993 yılında 380 hektarla ve 30 girişimciyle çıkılan yolculukta, bugün eklenen 41 parselle birlikte 312 parsel ve 823 hektara ulaşıyoruz. MTOSB'nin özellikle 1, 2 ve 3. etaptaki parsellerin tamamı yatırıma dönüşmüş durumdadır. Bugün 4. etabın, yakın bir zamanda kazma vurulmak üzere tahsis belgelerini veriyoruz. 4. bölge yatırım yapacak olan firmaların işletmelerinin faaliyete geçmesiyle toplam istihdamın 25 bin kişiden 31 bin kişiye yükselmesi hedeflenmektedir. MTOSB'miz bir yandan yeni yerler ve parsel oluşturma gayreti içerisinde olurken, bir yandan da adeta yaşam alanına dönüşmesiyle ilgili de adımlar atılıyor. Orada sosyal donatılarımız, inovasyona ve teknolojiye yatırım yapılmasını teşvik etmek ve firmaların dijital- teknolojik kapasitesinin arttırılmasına yönelik yapılarımız da var. Nitekim Model Fabrika bunun önemli bir örneğidir. Teknik eleman yetiştirme, ara eleman yetiştirme hususunda da meslek lisemiz yıllardan beri eğitim veriyor. Tarsus Üniversitesine bağlı yüksekokulumuz da OSB içinde faaliyetini sürdürüyor."

Türkiye'nin üreterek, istihdam oluşturarak gelişeceğine dikkat çeken Vali Pehlivan, "Sanayi yatırımı yapmanın girişimcilik ruhu ve cesaret gerektirdiğini, beraberinde de elbette çok çalışmak ve emek gerektirdiğini de biliyoruz. Bütün bu yapıcı anlayışı sanayicilerimizde görüyor olmanın da ayrıca mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu tahsisle birlikte, 5. bölgenin bu yıl itibariyle yer tespitinin yapılması da yer bekleyen yatırımcılarımız için bir kapı ve bir alternatiftir. 5. etapla birlikte toplam alanımızı bin 100 hektarlara çıkartarak yatırımcı firma ve istihdam sayımızı arttıracağız. Bu süreçte emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, 'biliyorsunuz siz sanayicilere babayiğit' olarak konuşmalarında ifade ediyorlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve ilgili bütün bakanlıklarımıza, devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarına, ilimizde de ilgili bütün kurum, kuruluşlara, MTOSB Müteşebbis Heyet üyelerimize, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerimize, elbette ki işin odağında olan sanayicilerimize ve bu fabrikalarda çalışan emektar işçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından MTOSB 4. bölgeye yatırım yapan 28 firmaya tahsis belgeleri verildi. Sanayiciler tahsis belgelerini Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve MTOSB Başkanı Sabri Tekli'nin elinden aldı. - MERSİN