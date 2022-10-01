MTB'de seçim heyecanı

Malatya Ticaret Borsası meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirleneceği seçim başladı.

Malatya Ticaret Borsasında 607 üyenin oy kullanacağı seçim sabah 9.00'da başladı. Ticaret Borsası yeni başkanının belirleneceği seçim saat 17'de sona erecek. Ticaret Borsası Başkanı ve başkan adayı Ramazan Özcan, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada seçimin Malatya'ya ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Özcan, "Seçimin ülkemize, ilimize, özellikle Malatya Ticaret Borsası'nda hizmet verecek olan ve bu seçimde de başarı ile çıkacak olan gruba, heyete, meclis üyelerine ve yönetim kurulu başkanına şimdiden başarılar diliyorum" dedi. Malatya için önemli hizmetler yaptıklarını ve seçildikleri takdirde hizmet etmeye kaldıkları yerden devam edeceklerini belirten Özcan, "Seçimlerin bir barış ve sevgi ortamında geçmesi çok önemli. Ticaret ve Sanayi Odasında hem de Ticaret Borsasında gerçekleşecek olan seçim Malatya için çok önemli. Şimdiden özellikle bize dört yıl boyunca bu kurumda hizmet vermeyi bize layık gören ve bize destek veren bütün üyelerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Bütün kamuoyunu 4 yıl boyunca yapmış olduğumuz hizmetlerde bize destek veren siyasi otoritelerimize Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, valilerimize, kamuoyu idarecilerimize teşekkür ediyoruz. Çok önemli hizmetler yapma fırsatı bulduk. Bundan sonra da üyelerimiz bugün bize bir 4 yıl daha hizmet etme ve hizmet vermeyi layık görür bizi tekrar tercih ederlerse hizmetlerimize de kaldığımız yerden devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA