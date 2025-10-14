MTA Jeotermal Alanlar İçin İhale Düzenliyor

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, Ağrı, Mersin, Adana ve Manisa'daki 4 ruhsatlı jeotermal alan için ihale düzenleyecek.

MTA'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ağrı'nın Diyadin Davut, Mersin'in Akdeniz Demirhisar, Adana'nın Çukurova Kuzgun ve Manisa'nın Salihli Acıdere bölgelerindeki 4 ruhsatlı jeotermal alan kapalı teklif usulüyle ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 12 milyon 169 bin lira ile 46 milyon 631 bin lira arasında değişen alanların ihaleleri, 3 Kasım'da MTA Genel Müdürlüğünde yapılacak.