Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında '2024 Yılı Ramazan Ayı Döneminde Öğrencilere Yemek İkramı Protokolü' imzalandı. Protokol MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ve Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Yusuf Dural tarafından imzalandı.

MSKÜ'de eğitim-öğretim gören öğrencilerin eğitimlerine ve bütçelerine destek olunması amacıyla imzalanan protokol kapsamında; Merkez Kampüste yer alan Merkez Yemekhanede, Ramazan ayı boyunca hafta içi her gün, günde bir öğün olacak şekilde öğrencilerin iftar yemeği Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından karşılanacak.

Protokol kapsamında iş birliği yapılacak alanda öğrenci yemekhanesinde yenen iftar yemeğinin öğrenci katkı payına düşen bölümü Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenecek. MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, "Ramazan ayı yardımlaşmanın ve dayanışmanın en üste seviyede yaşandığı, bereketli bir aydır. Birliği ve kardeşliği en derinden hissettiğimiz bu ayda öğrencilerimizin bütçesine katkı sağlamak; onları iftar sofralarında bir araya getirmek için çalışmalar yürüttük. Bu çalışma neticesinde Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile bir protokol imzaladık. Bu protokolün öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Öğrencilerimizden yardımlarını esirgemeyen Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Yusuf Dural'ın şahsında Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi. - MUĞLA