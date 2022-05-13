MSB'nin bazı alım ve yapım işleri sözleşmelerinde ek fiyat farkı hesaplanabilecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MSB'nin bazı alım ve yapım işleri sözleşmelerinde ek fiyat farkı hesaplanabilecek

AA - Merve Özlem Çakır - Ekonomi
 - Güncelleme:
MSB'nin bazı alım ve yapım işleri sözleşmelerinde ek fiyat farkı hesaplanabilecek

Milli Savunma Bakanlığının (MSB)bazı mal, hizmet ve danışmanlık hizmeti alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde ek fiyat farkı hesaplanabilecek veya bu sözleşmeler devredilebilecek.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB)bazı mal, hizmet ve danışmanlık hizmeti alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde ek fiyat farkı hesaplanabilecek veya bu sözleşmeler devredilebilecek.

Konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları ile Bakanlık (Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve Tersaneler Genel Müdürlüğü ile bağlıları hariç) tarafından, bazı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan (NATO Güvenlik Yatırım Programı kapsamındaki işler hariç) sözleşmelerde ek fiyat farkı hesaplanabilecek. Ayrıca, söz konusu sözleşmelerin devri de yapılabilecek.

AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi

cumhurbaşkanı, Gazete, Milli, Türk, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title